Simona Halep, dezvăluire despre cel mai delicat subiect: „Nu e ușor când joci cu această presiune, pentru că sunt banii familiei”

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a reiterat, într-un interviu acordat The Guardian, la Birmingham, cât de aproape a fost să se retragă din tenis, după înfrângerile suferite în fața Jelenei Ostapenko și Carolinei Garcia, la Dubai, respectiv Doha, în luna februarie a acestui an.

Parcursul australian a fost solid pentru jucătoarea din România, care a câștigat turneul WTA 250 Summer Set 1 și a bifat o optime de finală în Openul Australian, dar a doua lună a sezonului a surprins-o pe Simona Halep cu sentimentul de a fi rămas fără forța necesară pentru a rămâne în circuit.

$38,962,074 a câștigat Simona Halep din tenis până în prezent.

Simona Halep este a treia jucătoare în clasamentul all-time al banilor câștigați în WTA, după surorile Williams

„Nu știam dacă corpul meu va mai rezista. Am jucat bine în Australia, după care am pierdut la Doha și am fost dezamăgită din nou. Am transmis familiei și apropiaților că, probabil, s-a terminat cu tenisul, pentru că nu mai am forță să rămân și să fiu rezistentă,” a declarat Simona Halep, pentru The Guardian.

Întrebată despre rolul banilor primiți din familie în dezvoltarea sa ca jucătoare de tenis, Simona Halep nu a ezitat să vorbească despre acest subiect delicat.

„Tot ce am avut am primit din partea părinților, așadar nu mi-a fost ușor. Nu e ușor când joci cu această presiune, pentru că sunt banii familiei. Dar acum sunt mai mulțumită de performanțele mele, pentru că le-am reușit împreună,” a completat Simona Halep.

Simona Halep debutează marți, 28 iunie la Wimbledon, împotriva cehoaicei Karolina Muchova.