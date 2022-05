Doar surorile Williams au câștigat mai mulți bani decât Simona Halep, în întreaga istorie a tenisului feminin

Calificată pentru a șasea oară în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Madrid, Simona Halep a reușit să o întreacă pe Maria Sharapova în ierarhia all-time care numără toți banii câștigați în istoria tenisului feminin.

Cu o victorie care a valorat $97,842, semnată în defavoarea americancei Cori Gauff, scor 6-4, 6-4, sportiva din România a ajuns la un total de $38,842,886, cu aproximativ $64,000 mai mare decât al jucătoarei retrase.

Halep a avut șansa de a o devansa pe Sharapova încă din luna martie, dar a pierdut semifinala cu Iga Swiatek, în turneul WTA 1000 de la Indian Wells, iar absența de la Miami a lăsat-o fără oportunitatea de a acumula noi bani din tenis, în ultima lună și jumătate.

Doar Serena și Venus Williams se pot mândri cu mai mulți bani câștigați din tenis. Sora mai mică a familiei Williams conduce detașat ierarhia, cu cecuri totale în valoare de $94,518,971, în timp ce Venus Williams are un avans de aproximativ 3 milioane de dolari în fața Simonei Halep.

Un nou titlu de Grand Slam, răsplătit cu circa 2 milioane de dolari, ar putea să o pună pe Simona Halep într-o ipostază favorabilă, în care ar putea ataca depășirea americancei Venus Williams.

Sportiva din Constanța ar putea reuși această performanță și dacă s-ar impune în câteva turnee de calibru WTA 1000, precum cel de la Madrid, unde premiul campioanei se ridică la suma de $1,291,547.

???????? Simona #Halep beat Cori Gauff and she overcame Maria #Sharapova in #WTA's #All-Time #Career Prize #Money Rankings

1. ????????Serena, $94,518,971

2. ????????Venus, $42,280,540

3. ????????Halep, $38,842,886

4. Sharapova, $38,777,962

$97,842, that's how much her win against Gauff was worth. pic.twitter.com/mbOjDGw8M4