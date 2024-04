Luna aprilie îi va aduce Simonei Halep șansa de a se reinstala cum se cuvine în lumea tenisului.

După meciul jucat cu Paula Badosa la Miami, în martie, sportiva din România va avea șansa de a participa la două turnee în partea a doua a acestei luni, urmând să se pregătească de turneul WTA 1000 de la Madrid cu o prezență în turneul WTA 125k de la Oeiras, Portugalia.

Simona Halep

“Ok, now everything is nice. I am clear. I did not do anything wrong, so I proved the reality, so this makes me feel really good, but still what I went through isn’t easy. I cannot forget like this (snaps). There is baggage that probably will stay longer.”

