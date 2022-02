Simona Halep, declarație aspră la plecarea în Dubai: „Clasamentul chiar nu contează.” Ce spune despre un posibil nou antrenor

Simona Halep a părăsit România pentru a doua oară în acest an. După vara australiană de tenis, în care a cucerit trofeul în WTA 250 Summer Set 1 de la Melbourne și a atins faza optimilor Openului Australian, jucătoarea din Constanța se va întoarce în Asia, cu ocazia competițiilor WTA 500 Dubai și WTA 1000 Doha, programate în ultimele două săptămâni ale lunii februarie.

Dubla campioană de Grand Slam a precizat că nu își caută un antrenor în momentul de față și că vrea să meargă la Academia Mouratoglou după desfășurarea celor două turnee din Emiratele Arabe Unite și Doha.

Simona Halep: „Internațional, sunt convinsă că Darren Cahill este cel mai bun antrenor.”

Întrebată de reporteri dacă și-a căutat un nou antrenor, Simona Halep a răspuns, într-un interviu preluat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă: „Nu mi-am căutat, iar necăutând, nu am găsit. Am un sparring de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine turneele acestea, să ne cunoaștem. Am mai fost în această situație, fără antrenor și în 2014 și a fost în regulă. Cred că am mai multă experiență acum și o să îmi fie bine, dar vom vedea,” a fost replica Simonei Halep.

Chestionată cu privire la poziția sa în clasamentul WTA, actualmente 22, Simona Halep a explicat că nu mai simte presiunea locului ierarhic. „Nu mai am această presiune deloc. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine. Sigur, dacă o să joc bine, o să și câștig meciuri, asta contează,” a adăugat Simona Halep.

Când va merge Simona Halep să se antreneze la Academia Mouratoglou

Simona Halep ar putea face deplasarea în Franța pentru a se antrena la Academia Mouratoglou spre sfârșitul lunii februarie ori la începutul lunii martie. Acolo, Halep s-ar putea antrena cu Serena Williams, dar și cu alți jucători de top, ca Stefanos Tsitsipas sau Victoria Azarenka.

„Vreau să văd cum mă simt la aceste două turnee, iar după acestea vin puțin acasă, iar apoi plănuiesc să merg să văd cum este la Academia Mouratoglou.

După ce am încheiat colaborarea cu antrenorii din România, am simțit că următorul pas e să îl fac spre internațional și m-am gândit la Academia Mouratoglou, pentru că mulți jucători de top sunt acolo. Am înțeles că e o atmosferă foarte plăcută, așa că am vrut să încerc,” a completat Simona Halep.

Întrebată în final dacă se gândește să ridice o Academie de Tenis în România, Simona Halep a răspuns: „Nu merg să fur, merg să mă ajut singură, să investesc în dezvoltarea pe care mi-o doresc anul acesta. Nu știu despre viitor prea multe, sunt încă jucătoare activă și vreau să amân cât pot de mult finalul carierei. Poate fi un lucru pozitiv în România, dar momentan nu mă gândesc la acest lucru,” au fost cuvintele Simonei Halep.