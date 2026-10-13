Atacantul portughez a înscris cu o execuție spectaculoasă din voleu în victoria lui Al Nassr, scor 3-1, cu Neftchi Fergana, în AFC Champions League Elite. Reușita a fost a 981-a din cariera sa, iar starul lusitan mai are nevoie de 19 goluri pentru a ajunge la borna de 1.000!

Cristiano Ronaldo, golul cu numărul 981 din carieră

În meciul transmis în exclusivitate pe VOYO, Al Nassr a deschis scorul în minutul 33, prin Angelo și nouă minute mai târziu, Ronaldo a majorat avantajul gazdelor. După centrarea lui Sadio Mane și pasa lui Ayman Yahya, portughezul s-a întors și a trimis mingea în plasă din voleu.