VIDEO Cristiano Ronaldo, gol din voleu în AFC Champions League! De câte reușite mai are nevoie până la borna #1000

Cristiano Ronaldo, gol din voleu în AFC Champions League! De câte reușite mai are nevoie până la borna #1000 Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo continuă să marcheze la 41 de ani. 

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al nassrCristiano RonaldoNeftchi Fergana
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Atacantul portughez a înscris cu o execuție spectaculoasă din voleu în victoria lui Al Nassr, scor 3-1, cu Neftchi Fergana, în AFC Champions League Elite. Reușita a fost a 981-a din cariera sa, iar starul lusitan mai are nevoie de 19 goluri pentru a ajunge la borna de 1.000!

Cristiano Ronaldo, golul cu numărul 981 din carieră

În meciul transmis în exclusivitate pe VOYO, Al Nassr a deschis scorul în minutul 33, prin Angelo și nouă minute mai târziu, Ronaldo a majorat avantajul gazdelor. După centrarea lui Sadio Mane și pasa lui Ayman Yahya, portughezul s-a întors și a trimis mingea în plasă din voleu.

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Golul a fost al 134-lea marcat de Ronaldo pentru Al Nassr. Neftchi Fergana a redus din diferență în minutul 51, prin Odilov, însă partida s-a decis după eliminarea lui Ikromjon Alibaev, din minutul 65. În minutul 78, Gofurov a înscris în propria poartă, iar Al Nassr s-a impus cu 3-1.

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