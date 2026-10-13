Starul francez mai are contract cu Bayern până în 2029, dar bavarezii și-ar dori ca acesta să semeneze un nou acord, valabil până în vara anului 2032. Astfel încât Olise să nu mai ia în calcul o eventuală plecare la Real Madrid.

Olise ar putea câștiga 25 de milioane de euro pe sezon la Bayern

În prezent, Michael Olise câștigă în jur de 14 milioane de euro pe sezon la Bayern Munchen. Jurnaliștii străini scriu că oficialii clubului au făcut noi calcule și ar putea să îi ofere lui Olise un salariu de 25 de milioane de euro pe sezon.

Dacă acest lucru se va adeveri, francezul va deveni cel mai bine plătit jucător din vestiarul lui Bayern. Peste Harry Kane, Luis Diaz sau Jamal Musiala.

Transferat de la Crystal Palace în vara anului 2024, Michael Olise a devenit rapid unul dintre oamenii de bază ai lui Bayern München. Evoluțiile sale au atras atenția altor granzi europeni, iar Real Madrid a fost asociată în repetate rânduri cu un posibil transfer al acestuia.

Ce spun oficialii lui Bayern

Directorul sportiv al bavarezilor, Max Eberl, a vorbit recent despre viitorul francezului și a recunoscut că echipa își dorește să continue colaborarea cu acesta și după expirarea actualului contract.

"Ne dorim să lucrăm împreună cu Michael pentru o perioadă lungă de timp, dincolo de 2029, ideal printr-o prelungire", a transmis Eberl, potrivit Goal.com.

Oficialul a precizat însă că discuțiile concrete nu au început încă. Astfel, deși Bayern pare hotărâtă să-și păstreze vedeta, rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge la un acord.

Michael Olise are la activ 115 meciuri oficiale în tricoul lui Bayern. El a înscris 50 de goluri și a livrat 58 de pase decisive până acum.