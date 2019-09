Simona Halep a plecat cu iubitul in China! "Haideti, va rog!" Ce a spus de revenirea lui Cahill ca antrenor

Simona Halep va participa la turneele de la Wuhan si Beijing, ultimele doua dinaintea Turneului Campioanelor.

Simona a parasit Romania in aceasta dimineata, alaturi de staff-ul sau si de iubitul Toni Iuruc.

Halep e increzatoare ca poate obtine rezultate importante in Asia. Simona si-a revenit complet dupa problemele de la glezna. Campioana a refuzat sa explice detaliile revenirii lui Darren Cahill alaturi de ea din sezonul urmator.

"E o perioada destul de importanta, imi doresc sa fac rezultate. Ma simt destul de bine, sper sa-mi mearga bine. E un pic mai dificil in China, mancarea, aerul, cultura, incerc sa ma adaptez cat se poate de bine, dar nu e usor. Fizic sunt bine 100%. Am avut niste probleme la glezna, am facut recuperare, tratament, m-am antrenat in ultima saptamana si ma simt bine. Darren va reveni din noul sezon, nu de acum", a spus Halep.