Încă o mamă devenită câștigătoare de Grand Slam: dublistele campioane la Wimbledon au împreună 74 de ani

Vârsta este doar un număr, pot confirma câștigătoarele probei de dublu feminin a turneului de la Wimbledon.

La 37 de ani, Barbora Strycova și Su-Wei Hsieh le-au învins, scor 7-5, 6-4, pe Elise Mertens și Storm Hunter, în ultimul act al întrecerii de pe iarba londoneză.

2 ani și 2 luni a absentat Strycova din circuitul de elită al tenisului feminin, timp în care a dat naștere primului său copil.

Strycova a revenit în tenis în primăvara acestui an, dar a anunțat, după câștigarea turneului de la Wimbledon, că acesta a fost ultimul, al carierei sale.

