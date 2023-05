La 37 de ani, Barbora Strycova s-a întors cu brio în circuitul WTA. Fost număr 1 mondial în proba de dublu, cehoaica are în palmares inclusiv o semifinală de simplu, jucată la Wimbledon, în 2019.

Deținătoare a unui wildcard în turneul de calibru WTA 1000 de la Roma, cehoaica - actualmente clasată pe locul 1103 în ierarhia mondială - a învins-o pe belgianca Maryna Zanevska, scor 6-1, 3-6, 6-3.

Mamma mia!! ????????@BaraStrycova wins her first singles match since returning from maternity leave!#IBI23 pic.twitter.com/ld5zgBaBzl