Duminică seară, în direct pe VOYO, Radu Drăgușin a fost pentru prima dată titular la Tottenham după o pauză de un an. Fundașul român a jucat toate cele 90 de minute contra lui Manchester City (2-2), iar după un start ezitant de partidă, în care a fost scos vinovat la cele două goluri încasate, a reușit să își ridice nivelul de joc.



Thomas Frank ar intenționa să joace cu 3 fundași centrali până la finalul sezonului

După multe săptămâni cu zvonuri legate de posibila plecare a lui Radu Drăgușin în Serie A, se pare că Tottenham a decis ca fundașul român să rămână la echipă cel puțin până la finalul sezonului. Thomas Frank vrea să aibă cât mai multe opțiuni în defensivă, având în vedere problemele constante pe care le acuză stoperii săi în ultima perioadă.



Mai mult decât atât, Radu Drăgușin ar putea apărea mai des printre titularii lui Tottenham. Thomas Frank ar intenționa să păstreze sistemul cu trei fundași centrali - o formulă pe care a utilizat-o la ultimele două jocuri din Premier League.



"A existat mult interes pentru Radu Drăgușin din Serie A, dar probabil va rămâne la echipă în cazul în care Tottenham nu va aduce un alt fundaș central pe ultima sută de metri.



Se pare că Thomas Frank vrea să joace în sistemul cu trei fundași centrali până la finalul sezonului, astfel că va avea nevoie de toți stoperii din lot", a dezvăluit jurnalistul Alasdair Gold, de la Football London.



Principalele două variante pentru centrul defensivei de la Tottenham sunt Cristian Romero și Micky van de Ven. Într-un sistem cu 3 stoperi, lângă cei doi ar trebui să apară fie Radu Drăgușin, fie Kevin Danso, însă austriacul a acuzat probleme medicale și nu a fost în lot la partida cu City.



Contra lui City, linia de fund a lui Spurs a fost formată din Cristian Romero, Radu Drăgușin și Joao Palhinha. Portughezul, la bază închizător, a fost coborât în linia de trei din cauza problemelor de lot.

Următorul meci al lui Tottenham va fi pe Old Trafford, contra lui Manchester United. Partida din Premier League este programată sâmbătă, de la 14:30, în direct pe VOYO.

Rămâne de văzut dacă Tottenham îl va trece pe Radu Drăgușin pe lista UEFA pentru fazele eliminatorii din UEFA Champions League. Cluburile au posibilitatea de a face 3 modificări în această iarnă.

Rezumat | Tottenham - Manchester City 2-2! Radu Drăgușin, integralist împotriva formației lui Guardiola

