”Am avut noroc astăzi, dar acum sunt mai încrezătoare!” Prima reacție a Simonei Halep, calificată în turul 3 la New York

Simona Halep s-a bucurat de șansa de a juca turul secund la US Open 2021 pe Arthur Ashe, deși fusese inițial programată pe terenul 17.

Simona Halep fusese inițial programată să joace pe terenul 17 meciul cu Kristina Kucova, dar organizatorii Grand Slam-ului newyorkez i-au făcut favoarea de a juca al doilea meci pe Arena Arthur Ashe, cel mai mare stadion de tenis din întreaga lume.

Jucătoarea din România s-a ridicat la înălțimea ocaziei și a livrat un tenis convingător, încă o dată, după succesul încurajator bifat în primul tur, în defavoarea Camilei Giorgi. A fost 6-3, 6-1 pentru Simona Halep în fața Kristinei Kucova (111 WTA), în doar 68 de minute de joc.

???????? @Simona_Halep is through to Round 3 of the #USOpen for the first time since her 2016 QF run. pic.twitter.com/JnM6fmLRYq — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2021

Simona Halep, la o victorie distanță de săptămâna a doua de concurs la US Open 2021



„A fost în control tot meciul. A fost agresivă la început și la final, a jucat cu încredere și sunt impresionat de modul în care joacă în aceste momente,” a comentat Mats Wilander prestația Simonei Halep în turul doi la Flushing Meadows.

„E bine să fiu înapoi aici la US Open! Am avut multe accidentări în acest an, mă bucur că pot juca și să câștig câteva meciuri. Vă mulțumesc pentru prezență, e întotdeauna minunat să joc aici la US Open, mereu găsesc o atmosferă grozavă.

Acum mă simt mai bine, sunt mai încrezătoare. Înainte de startul turenului eram îngrijorată, pentru că nu jucasem timp de câteva luni, iar gestionarea presiunii unui Grand Slam e dificilă. Primul tur a fost dificil, iar al doilea meci a fost greu, pentru că a trebuit să joc pe arena centrală. Am avut noroc astăzi că am avut șansa să joc azi sub acoperiș, am aflat doar după încălzire că voi juca aici pe Arthur Ashe,” a declarat Simona Halep după victoria din turul secund al US Open 2021.

76% 1st serves won

7/9 net points won

19 win - 18 UE

and back into the 3rd round! pic.twitter.com/ggyjoKqdgg — Ramona Toderaş (@RamonaToderas) September 1, 2021