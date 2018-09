Cum isi petrece Simona Halep timpul pana la urmatorul turneu! Fotografiile publicate de romanca

Dupa eliminarea timpurie de la US Open pana la urmatorul turneu, Simona Halep profita de fiecare moment.

Simona s-a intors in Romania zilele trecute, iar de atunci a stat doar alaturi de cei dragi incarcandu-si bateriile pentru sezonul asiatic care se apropie cu pasi repezi. Aseara, Simona a publicat pe contul personal de Instagram cateva fotografii de la o petrecere de familie, fiind vizibila distractia membrilor familiei Halep.

Simona Halep urmeaza sa participe la turneul de la Wuhan, care debuteaza anul acesta pe 23 septembrie. Anul trecut, romanca a fost eliminata la acest turne inca din turul secund, de catre Daria Kasatkina, in primul tur avand "bye". Apoi, liderul mondial din WTA se va indrepta spre competitia din Bejing (29 septembrie-7 octombrie), acolo unde anul trecu a devenit in premiera lider mondial si la care a ajuns pana in finala, fiind invinsa acolo de fratuzoaica Garcia.