SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY 6-4; 6-1 | "Simona is on fire" Meci FANTASTIC facut de liderul WTA. Vezi toate FAZELE

SETUL 2



6-1 PUNCT FINAAAAAL! Simona Halep joaca finala cu Sloane Stehpens sau Elina Svitolina! A fost un meci usor pana la urma pentru liderul mondial, cu multe lovituri exceptionale!



5-1 Simona salveaza noi mingi de break, iar acum e aproape de marea finala!



*Barty isi cheama antrenorul in speranta ca va mai salva ceva din acest meci.



4-1 Barty isi castiga serviciul si primul game din acest set, fara opozitie prea mare din partea Simonei.



4-0 Simona castiga pe propriul serviciu dupa ce salveaza 3 mingi de break! A fost cel mai disputat punct al meciului pana acum, dar Simona a scapat cu bine si forteaza calificarea in finala!

3-0 Inca un BREAK pentru Simona Halep, care a reusit sa ridice publicul in picioare, dupa ce a ajuns o minge care a lovit fileul si a cazut departe de ea!



2-0 Inca unul. Simona isi continua marsul spre finala!

1-0 BREAK Simona in debutul primului set! Liderul WTA a profitat de ocazia primita din partea australiencei si incepe setul secund la fel cum a inceput meciul.

SETUL 1

6-4 Simona profita de prima din cele 3 mingi de set castigata si inchide prima parte in doar 36 de minute! Australianca Barty a incercat sa-i puna probleme in jumatatea a doua a setului, insa nu a avut reusite prea mari. Simona e la un pas de marea finala de la Rogers Cup!

.@Simona_Halep holds off a Barty comeback to take the opening set, 6-4! She's a set from the @CoupeRogers final! pic.twitter.com/MFOBPTveCI — WTA (@WTA) August 11, 2018



5-4 Barty isi castiga serviciul. Cu greu, dar il castiga, iar acum Simona serveste pentru set!

5-3 Efect imediat pentru Simona! Si-a castigat serviciul la zero, iar acum forteaza inchiderea primului set!

*Simona Halep a cerut interventia lui Darren Cahill, care a laudat-o pentru jocul ei de pana acum si a considerat ca adversara ei a prins cateva lovituri noroacoase pana acum. Simona e ingrijorata pentru ca a ratat cinci mingi pana acum.

4-3 Barty isi revine si se apropie la un singur punct. Chiar si Simona a fost surprinsa de loviturile australiencei, care pare ca a intrat mai greu in meci.

4-2 BREAK Barty! Australianca reuseste cateva lovituri surprinzatoare si obtine primul break al partidei. Simona pastreaza doua puncte avans.

.@ashbar96 slams a sizzling forehand en route to breaking the Halep serve! #CoupeRogers pic.twitter.com/36C1z9d6LR — WTA (@WTA) August 11, 2018



4-1 BREAK SIMONAAAA! Un nou succes pe serviciul adversarei, iar primul set a devenit deja mult mai usor! "Simona is on fire", scrie WTA pe Twitter.



3-1 Simona castiga un raliu de 17 schimburi, isi plimba adversara pe tot terenul, iar apoi inchide punctul cu o lovitura superba in diagonala!

.@Simona_Halep takes the longest point of the match with this backhand blazer! #CoupeRogers pic.twitter.com/N5xoECzqvB — WTA (@WTA) August 11, 2018



2-1 Barty serveste mai bine isi isi castiga puntul. Simona ramane increzatoare insa si nu da semne ca ar avea probleme in aceasta partida.

2-0 Simona o plimba pe Barty pe tot terenul si isi castiga serviciul fara probleme!

1-0 BREAK SIMONA HALEP! Start perfect de meci, cu o lovitura superba de inchidere a punctului!



- A inceput meciul! Barty serveste! HAI, SIMONAAAAA!

- Cele doua jucatoare au intrat pe teren, incepe meciul!



- Sloane Stephens - Elina Svitolina este cealalta semifinala de la Rogers Cup.

- Cateva minute pana la semifinala Rogers Cup dintre Simona Halep si Ashleigh Barty.



Simona Halep e intr-o forma exceptionala si se indreapta catre o noua finala la Montreal. Simona a avut mai multe probleme din cauza programului decat din cauza adversarelor, iar acum e pregatita sa treaca peste orice dificultate..



Simona Halep s-a calificat in semifinale dupa o victorie cu 7-5, 6-1 in fata frantuzoaicei Caroline Garcia.

Halep (26 ani) s-a impus intr-o ora si 29 de minute in disputa cu numarul sase mondial (24 ani) si va juca a patra sa semifinala consecutiva la Rogers Cup. In 2015 (Toronto) a abandonat in finala cu elvetianca Belinda Bencic, in 2016 (Montreal) a invins-o in finala pe americanca Madison Keys, iar in 2017 (Toronto) s-a inclinat in semifinala cu ucraineanca Elina Svitolina, dupa ce in sferturi trecuse chiar de Garcia, cu 6-4, 6-2.

Romanca are acum 5-1 in meciurile directe cu Garcia, in fata careia a mai castigat in 2018 in sferturi la Roma, cu 6-2, 6-3.

Halep a inceput cu break partida de vineri cu Garcia, dar apoi si-a pierdut serviciul si s-a mers cap la cap pana la 5-5, cand Simona a reusit un nou break, incheind setul cu un ghem alb (7-5).

In actul secund, Garcia a inceput cu dreptul, la serviciu, dar apoi Halep a evoluat impecabil si nu i-a mai lasat nicio sansa, reusind sase ghemuri la rand (6-1).

Niciuna dintre jucatoare nu a avut vreun as, fiecare a comis 4 duble greseli, Halep a avut 19 winners, iar Garcia 16 mingi direct castigatoare, romanca facand doar 12 erori neprovocate, fata de 31 ale adversarei.

Halep si-a asigurat un cec de 126.450 dolari si 350 de puncte WTA, urmand sa joace in penultimul act cu australianca Ashleigh Barty (22 ani, 16 WTA), cap de serie numarul 15, victorioasa in sferturi cu 6-3, 6-1 in fata olandezei Kiki Bertens (26 ani, 18 WTA).



SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY LIVE "Nu stiu la ce sa ma astept"





Simona Halep da de inteles ca nu a avut o reactie prea buna cand a aflat cine ii va fi adversara in semifinale.

"Nu am jucat niciodata contra ei. Nu stiu la ce sa ma astept. Stiu doar ca e foarte talentata si ca se misca bine. Trebuie sa vorbesc cu antrenorul meu, sa fiu puternica pe picioare si nivelul meu de energie sa fie ridicat.

Am verificat cu cine joc cand am intrat in vestiar (n.r. dupa meciul contra Carolinei Garcia). Nu pot sa zic la ce m-am gandit. Nu e un cuvant foarte urat, dar nu-l pot spune", a declarat Simona Halep la conferinta de presa.



SIMONA HALEP A CRITICAT PROGRAMUL





"Am vazut ca maine (n.red. sambata) voi juca la ora 13:00 (n.red. ora 20:00 in Romania). Asa ca am impresia ca oamenii de la WTA sunt putin cam suparati pe mine si incearca sa ma traga in jos! Cel putin cand vine vorba de programari. Si sunt foarte suparata din cauza asta. Nu ma plang in general de programari, dar mi-a ajuns. Nu m-am simtit deloc bine cand m-am trezit de dimineata. Daca va uitati pest program, cred ca sunt tenismena cu cel mai prost program in aceasta saptamana. Si asta se intampla la fiecare turneu", a declarat Simona Halep pe un ton grav.

Valerie Tatreault, directorul de comunicare al Federatiei Canadiene de Tenis, afirma ca programarile sunt facute de WTA, iar organizatorii turneului de la Montreal pot cel mult sa faca unele recomandari.

"In cazul unei jucatoare ca Simona Halep, care a castigat turneul in 2016, stim ca este una dintre favoritele publicului si de aceea dorim sa o multumim cat mai bine. Dar din cauza altor constrangeri, nu am reusit sa o facem azi. Am impresia ca suntem un pic cu mainile legate si eu ii inteleg reactia, pentru ca ea este concentrata asupra pregatirii ei, timpului de recuperare si inteleg ca ar fi dorit ca lucrurile sa se desfasoare diferit. Dar in acelasi timp nu am pus-o sa joace pe terenul <Banque Nationale (n.red. a doua arena ca importanta)>. Trebuie sa ne descurcam cu ce avem.

WTA face programul, noi (n.red. organziatorii) putem doar sa sugeram cate ceva, dar decizia finala le apartine. Doua lucruri au afectat programul acestui turneu, vremea si numeroasele jucatoare care au evoluat si la simplu si la dublu", a declarat Tetreault.



