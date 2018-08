SIMONA HALEP - CAROLINE GARCIA | Cuvinte mari pentru Simona: "Imi poate bloca jocul!" Cu cine joaca romanca in semifinale daca bate in noaptea asta

Meciul dintre Simona Halep si Caroline Garcia se joaca in aceasta noapte, dupa ora 1:30.

Simona Halep si Caroline Garcia s-au mai intalnit de cinci ori pana acum, iar romanca s-a impus de patru ori.

In ultimul meci intre cele doua, anul acesta la Roma, Halep a castigat lejer, 6-2, 6-3.

Frantuzoaica are numai cuvinte de lauda pentru Halep.

"Are foarte putine slabiciuni in joc. Este solida pe toate loviturile. Eu trebuie sa fiu agresiva si sa imi folosesc atuurile. In general, Simona imi poate bloca jocul. Voi incerca sa ma concentrez numai asupra meciului de acum si sa invat din partidele trecute.", a spus Caroline Garcia.

Cine castiga partida din aceasta noapte va juca in semifinale cu castigatoarea partidei dintre Ashleigh Barty si Kiki Bertens.