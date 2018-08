ROGERS CUP | A scos-o din teren! Moment incredibil oferit de Simona Halep si Caroline Garcia: publicul s-a ridicat in picioare! Reactia WTA | VIDEO

Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Montreal.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Montreal dupa o victorie lejera in fata frantuzoaicei Caroline Garcia, scor 7-5, 6-1.

Simona Halep si Caroline Garcia au oferit un schimb splendid de mingi, in primul set. Momentul care a ridicat publicul in picioare s-a petrecut in primul set, la scorul de 4-3 pentru sportiva din Franta. Garcia a castigat punctul, insa avea sa piarda setul.

Totusi, modul in care Halep si Garcia s-au luptat pentru acea minge a fost laudat de WTA.

Simona Halep a castigat partida cu Garcia dupa o ora si 29 de minute si va juca pentru a patra oara la rand in semifinalele Rogers Cup, turneu dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane de dolari.

Simona Halep o va intalni pe Ashleigh Barty in semifinalele Rogers Cup, partida programata sa se dispute sambata, ora 20:00.