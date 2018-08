ROGERS CUP | Simona Halep, REACTIE VIOLENTA la adresa WTA: "Sunt suparati pe mine si incearca sa ma traga in jos! MI-A AJUNS!" Ce a deranjat-o

Simona Halep - Ashleigh Barty, ora 20:00, este prima semifinala a turneului de la Montreal.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Simona Halep a rabufnit la conferinta de presa de la finalul meciului cu Caroline Garcia. Liderul mondial s-a plans de faptul ca WTA ii programeaza meciurile unul dupa altul si ii incarca programul nejustificat.

"Am vazut ca maine (n.red. sambata) voi juca la ora 13:00 (n.red. ora 20:00 in Romania). Asa ca am impresia ca oamenii de la WTA sunt putin cam suparati pe mine si incearca sa ma traga in jos! Cel putin cand vine vorba de programari. Si sunt foarte suparata din cauza asta. Nu ma plang in general de programari, dar mi-a ajuns. Nu m-am simtit deloc bine cand m-am trezit de dimineata. Daca va uitati pest program, cred ca sunt tenismena cu cel mai prost program in aceasta saptamana. Si asta se intampla la fiecare turneu", a declarat Simona Halep pe un ton grav.

Ashleigh Barty, adversara Simonei Halep din semifinale, are parte de sase ore in plus de odihna fata de liderul mondial.



Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Montreal dupa o victorie lejera in fata frantuzoaicei Caroline Garcia, scor 7-5, 6-1. Simona Halep a castigat partida cu Garcia dupa o ora si 29 de minute si va juca pentru a patra oara la rand in semifinalele Rogers Cup, turneu dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane de dolari.