ROGERS CUP | Reactia organizatorilor dupa ce Halep a acuzat programarile: "Suntem legati de maini!" Cine decide de fapt cand se joaca meciurile

Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Montreal.

Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Montreal dupa o victorie lejera in fata frantuzoaicei Caroline Garcia, scor 7-5, 6-1.

Simona Halep a acuzat programarile de la Rogers Cup, iar raspunsul organizatorilor a venit imediat.

Valerie Tatreault, directorul de comunicare al Federatiei Canadiene de Tenis, afirma ca programarile sunt facute de WTA, iar organizatorii turneului de la Montreal pot cel mult sa faca unele recomandari.

"In cazul unei jucatoare ca Simona Halep, care a castigat turneul in 2016, stim ca este una dintre favoritele publicului si de aceea dorim sa o multumim cat mai bine. Dar din cauza altor constrangeri, nu am reusit sa o facem azi. Am impresia ca suntem un pic cu mainile legate si eu ii inteleg reactia, pentru ca ea este concentrata asupra pregatirii ei, timpului de recuperare si inteleg ca ar fi dorit ca lucrurile sa se desfasoare diferit. Dar in acelasi timp nu am pus-o sa joace pe terenul <Banque Nationale (n.red. a doua arena ca importanta)>. Trebuie sa ne descurcam cu ce avem.

WTA face programul, noi (n.red. organziatorii) putem doar sa sugeram cate ceva, dar decizia finala le apartine. Doua lucruri au afectat programul acestui turneu, vremea si numeroasele jucatoare care au evoluat si la simplu si la dublu", a declarat Tetreault.