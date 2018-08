SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY | Avans urias fata de Caroline Wozniacki in clasamentul WTA! Cat s-a distantat in urma Rogers Cup

Simona Halep continua sa ia avans in fata adversarelor in clasamentul WTA.

Halep profita de eliminarea danezei si ia avans in fata ei in clasamentul WTA. Simona e in semifinale la Rogers Cup, performanta reusita si anul trecut in Canada.

In acest moment, diferenta dintre ele este de aproape 1500 de puncte si se va mari daca Simona va reusi sa treaca de Ashleigh Barty si sa ajunga in finala. Daca va castiga si finala, liderul WTA va acumula 8061 de puncte. Incepand de luni, Simona Halep va ajunge la 41 de saptamani petrecute in fruntea ierarhiei mondiale.

Clasamentul WTA in acest moment

1. Simona Halep 7.511 puncte

2. Caroline Wozniacki 6.135

3. Sloane Stephens 5.492

4. Angelique Kerber 5.255

5. Caroline Garcia 4.680

6. Petra Kvitova 4.550

7. Elina Svitolina 4.470

8. Garbine Muguruza 4.400

9. Karolina Pliskova 4.395

10. Julia Goerges 3.905

Simona Halep o intalneste azi pe Ashleigh Barty in semifinalele Rogers Cup, de la ora 20:00.