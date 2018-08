SIMONA HALEP, ROGERS CUP | "Cine e asta?" Momentul in care Halep a starnit hohote de ras la conferinta! Ce au intrebat-o canadienii

Simona Halep s-a calificat in sferturile de la Rogers Cup dupa doua meciuri jucate intr-o singura zi.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Simona arata excelent in Canada, acolo unde a ajuns in sferturi dupa 6-2; 6-2 cu Venus Williams. La noapte, Halep da peste Caroline Garcia, numarul 6 WTA.

La conferinta de presa de dupa meci, Simona a fost intrebata despre poutine, un delicatesa locala din cartofi prajiti, branza si sos, insa Halep nu auzise despre ea pana acum.

"Cine e asta?", a reactionat Simona, spre amuzamentul jurnalistilor canadieni.

"Imi place cum suna", a continuat ea. Simona a fost avertizata insa de caloriile mari ale poutine, insa liderul mondial nu se teme. "Aseara am mancat o clatita, e ok. In seara asta o sa mananc doua!", a spus Simona.

Halep e rasplatita de Darren Cahill cu cate o clatita pentru fiecare lovitura buna reusita la antrenament.

Cat despre parcursul de la Rogers Cup, Simona spune ca se simte plina de energie. "Nu jucam des doua meciuri intr-o zi. Dar azi m-am linistiiti, am stat pe canapelele din hol. Am incercat sa dorm, dar nu am putut. M-am odihnit. Ma simt bine pe teren, atmosfera de aici imi da energie. Ma bucur de timpul petrecut pe teren, poate din acest motiv am jucat bine", a spus Simona Halep la conferinta.

Vezi statistici complete de la toate meciurile de tenis din lume in aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone. DESCARCA AICI