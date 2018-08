ROGERS CUP | SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY, LIVE 20:00! Este prima confruntare dintre cele doua! Halep, pentru a patra oara consecutiv in semifinale

Urmarim si comentam impreuna SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Simona Halep - Ashleigh Barty, ora 20:00, este prima semifinala a turneului de la Montreal.

Simona Halep - Ashleigh Barty, in semifinalele turneului de la Montreal, va fi prima intalnire directa dintre cele doua sportive. Simona Halep este lider mondial, in timp ce Ashleigh Barty (Australia, 22 de ani) ocupa pozitia a 16-a in clasamentul mondial.

Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Montreal dupa o victorie lejera in fata frantuzoaicei Caroline Garcia, scor 7-5, 6-1. Simona Halep a castigat partida cu Garcia dupa o ora si 29 de minute si va juca pentru a patra oara la rand in semifinalele Rogers Cup, turneu dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane de dolari.

"Sunt foarte fericita si asta cred ca se vede pe fata mea. Tenisul din acest meci a fost unul de foarte buna calitate. Am incercat sa fiu agresiva, chiar daca sunt foarte obosita. Vreau sa le multumesc tuturor pentru ca a fost o atmosfera foarte placuta. Au fost cateva mingi foarte frumoase", a declarat Simona Halep la finalul meciului.

Ashleigh Barty a avut parte de un meci la fel de usor in sferturi. Sportiva din Australia a trecut de la Kiki Bertens, scor 6-3, 6-1, intr-o partida ce a durat mai putin de o ora.

Cealalta semifinala a turneului de la Montreal este confruntarea dintre Elina Svitolina si Sloane Stephens, meci programat sa se dispute in noaptea de sambata spre duminica.