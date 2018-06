Elina Svitolina, peste SIMONA HALEP! Rasturnare de situatie la Roland Garros! Cine a devenit favorita principala

Simona Halep nu mai e favorita principala la Roland Garros 2018 in viziunea pariorilor.

Cotele Roland Garros 2018 au fost modificate dupa meciurile din turul al doilea.

Favorita principala inainte de startul turneului, Simona Halep e vazuta acum cu sansa a doua.

Elina Svitolina, adversara Mihaelei Buzarnescu din turul 3, are cota cea mai mica sa se impuna la Paris, cota 4. Svitolina a invins-o pe Halep recent in finala de la Roma si are un 2018 bun.

Simona Halep era favorita principala inainte de startul turneului cu cota 6. Ea acum este a doua pe lista, cu cota 4,5.

Garbine Muguruza e a treia favorita, cu coota 8.

Petra Kvitova are cota 9 sa se impuna la Roland Garros, in timp ce Maria Sharapova are cota 10.

Revenita dupa ce a nascut, Serena Williams are cota 15 la turneul de la Paris.

Simona Halep joaca sambata cu Andreea Petkovic la o ora ce va fi anuntata diseara de organizatori.

Si Irina Begu s-a calificat in turul 3 si o va intalni tot sambata pe Caroline Garcia.

Urmareste aici meciul dintre Buzarnescu si Svitolina.