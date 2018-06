Caroline Wozniacki, calificare lejera in optimi! Daneza pune presiune pe Halep: TOATE SCENARIILE prin care Simona poate pierde pozitia de lider

Caroline Wozniacki s-a calificat in optimi la Roland Garros si continua sa puna presiune pe Simona Halep. Cele doua se lupta pentru locul 1 in clasamentul mondial.

Caroline Wozniacki, locul 2 in ierarhia mondiala, a trecut fara probleme de Pauline Parmentier, scor 6-0, 6-3. Wozniacki o va intalni in optimi pe Daria Kasatkina, favorita numarul 14 a turneului.

Simona Halep poate pierde fotoliul de lider daca va fi eliminta in sferturi la Roland Garros, indiferent de ce rezultate obtin Wozniacki sau Muguruza. Daca Halep ajunge pana in finala, Wozniacki ar trebui sa fie eliminata in sferturi, iar Muguruza sa nu castige trofeul pentru ca Simona sa ramana numarul 1. In eventualitatea in care Simona va fi eliminata in semifinale ar fi nevoie ca Wozniacki sa nu se califice in sferturi, iar Muguruza sa nu ajunga in finala.

Simona Halep e sigura de locul 1 mondial cu o singura conditie: sa castige Roland Garros.