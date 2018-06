Decizia pe care nimeni nu a inteles-o! Organizatorii au programat meciul lui Halep pe un teren... de antrenament! Reactia americanilor: "Simona joaca in 'SALBATICIA' terenului 18!"

Simona Halep - Andrea Petkovic, meci din turul 3 de la Roland Garros, se va disputa cu incepere de la ora 16:00.



Organizatorii au luat o decizie surprinzatoare si au programat partida liderului mondial pe terenul 18 al complexului. Halep a jucat primele doua partide de la Roland Garros pe "Philippe Chatrier", arena centrala. Terenul 18 are o capacitate de 2.200 de locuri.

Decizia organizatorilor de la Roland Garros a starnit reactia presei internationale. Cea mai dura reactie a venit din partea lui Christopher Clarey, jurnalist la New York Times.

"Muguruza vs Stosur si Sharapova vs Pliskova sunt meciurile din turul trei care se vor disputa pe Chatrier. Serena vs Goerges va fi al treilea meci pe Lenglen. Halep vs Petkovic, un meci interesant in care o avem pe ocupanta locului 1 in clasamentul WTA si dubla finalista la Openul Frantei, se joaca in 'salbaticia' terenului 18", a scris Clarey pe Twitter.

Ulterior, jurnalistul american si-a mai nuantat parere, insa a ramas critic la adresa organizatorilor.

"Terenul 18 de la Roland Garros e un teren frumos si nou, cu atmosfera. Dar inca plang dupa terenul 2, care are atmosfera plus istorie. Grand Slam-urile sunt in general despre istorie", a mai notat jurnalistul de la New York Times.