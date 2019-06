SIMONA HALEP, OUT DE LA ROLAND GARROS | Simona se prabuseste in clasamentul mondial dupa infrangerea cu Anisimova! De cand n-a mai fost atat de jos

Simona Halep a fost eliminata in sferturile turneului de la Roland Garros de Amanda Anisimova.

Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros 2019, a fost eliminata in sferturile de finala de la Openul francez de catre Amanda Anisimova, locul 51 WTA, scor 2-6, 4-6, la capatul unui meci care a durat o ora si 10 minute de joc. Pentru Simona, care intrase in competitie de pe locul 3 WTA, se va schimba situatia din clasament la finalul acestui turneu.

Pentru ca la inceputul turneului i-au fost scazute cele 2000 de puncte castigate anul trecut, Simona a cazut in ierarhia mondiala pana pe locul 8 WTA, pozitie pe care o ocupa si acum, dupa eliminarea din sferturile de finala, ea avand 3963 de puncte.

Simona, out din TOP 5 mondial

O veste buna in acest context este ca Simona Halep nu poate iesi dintre primele zece cele mai bune jucatoare ale lumii, insa iese categoric din primele cinci, fiind pe locul 8. Ea putea fi surclasata de o singura jucatoare, Madison Keys, insa americanca a fost si ea invinsa in sferturile de finala de la Roland Garros de catre Ashleigh Barty. Americanca era singura care o mai putea depasi pe Simona, insa era nevoita sa castige marele trofeu la Paris pentru a o devansa pe romanca in ierarhia mondiala. Daca americanca se impunea la Roland Garros 2019, atunci ea ar fi facut 4185 de puncte in clasament, dar nu mai este cazul acum.

Simona Halep este in top 10 WTA din ianuarie 2014, fiind in ultimii 5 ani mereu in primele jucatoare ale lumii. De cand a intrat in top 5 WTA in primavara lui 2014, Simona Halep a petrecut doar 9 saptamani in afara primelor 5 jucatoare, ultima data intamplandu-se acest lucru in 2016, pentru o saptamana, insa a revenit atunci pe locul 4 dupa ce a castigat Mutua Madrid Open.

Top 10 WTA, clasament LIVE

1. Naomi Osaka

2. Karolina Pliskova

3. Kiki Bertens

4. Petra Kvitova

5. Asheligh Barty

6. Angelique Kerber

7. Elina Svitolina

8. Simona Halep

9. Sloane Stephens

10. Aryna Sabalenka