Simona Halep joacă de Valentine's Day la Dubai: câți bani poate câștiga în turneul din Emiratele Arabe Unite

Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) debutează în turneul WTA 500 de la Dubai tocmai de Valentine's Day. Sportiva din România o va înfrunta pe Alison Riske (31 de ani, 53 WTA) în faza 16-imilor de finală, iar învingătoarea va juca în optimi contra Paulei Badosa / unei jucătoare venite din calificări.

Așteptările pentru acest meci sunt mari în ceea ce o privește pe româncă, întrucât nu doar că este mai bine clasată decât oponenta sa în ierarhia mondială, dar o conduce cu 3-0 la meciurile directe. Halep vs. Riske se joacă luni, în jurul orei 17:00 și va fi primul meci jucat de Simona Halep după înfrângerea suferită în fața Alizei Cornet la Melbourne.

Doar un meci direct a avut loc însă pe suprafață hard, similară cu cea utilizată în turneul din Emiratele Arabe Unite.

Riske a jucat o finală de turneu WTA în 2022, calificându-se în ultimul act al întrecerii WTA 250 Adelaide 2, unde a pierdut cu Madison Keys, semifinalistă la Australian Open.

La Australian Open, Riske a fost eliminată în turul 2 de Jelena Ostapenko, 6-4, 2-6, 4-6. Riske are 3 titluri WTA în palmares, cucerite la Tianjin (2014), 's-Hertogenbosch (2019) și Linz (2021). În finala turneului din Austria, Riske a învins-o pe Jaqueline Cristian, 6-2, 2-6, 7-5.

Schedule for Monday:

????????Simona Halep vs ????????Alison Riske - Not Before 19:00 GST Event time, 17:00 EET Rou, 15:00 GMT, 10am EST US.#DDFTennis pic.twitter.com/syLxhWDbLz