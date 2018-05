CATWOMAN s-a intors! Aparitie SOC a Serenei Williams la Roland Garros! Cum s-a imbracat la primul meci. FOTO

Serena Williams reintra in scena la Roland Garros dupa 500 de zile. Ea a avut rezultate slabe de la revenire si nu este cap de serie la acest turneu.

"Cand m-am oprit eram numarul 1. Acum sunt pe 500 sau ceva in lume. Ar fi bine daca ar exista un fel de protectie al clasamentului. Dar ma depaseste. Asta e pentru viitoarele femei care vor sa aiba o familie si sa si joace tenis profesionist. Dar e ceva cool si in lupta pentru a recupera ce ai pierdut", a spus Serena inaintea turneului.

Urmareste toate meciurile de la Roland Garros AICI!

For the first time since 2016, @serenawilliams makes her way onto Philippe-Chatrier!#RG18 pic.twitter.com/iT5MrpgpdM