Roland Garros 2018 | Poveste FANTASTICA! A aflat ca va juca astazi, a plecat cu masina alaturi de mama si bunica lui, a condus timp de 9 ore si apoi a reusit MINUNEA

Una dintre cele mai tari povesti din istoria turneului de la Paris a avut loc astazi!

O noua surpriza uriasa la Roland Garros - de data aceasta, pe tabloul masculin! Argentinianul Marco Trungelliti a reusit un adevarat miracol in conditiile in care nici nu stia in urma cu o zi ca va mai juca! Trungelliti a fost chemat la Paris din postura de lucky loser!

Aflat la Barcelona, Trungelliti s-a urcat in masina alaturi de antrenorul sau, de mama si de bunica sa, a parcurs drumul de 9 ore pana la Paris unde a ajuns noaptea tarziu! A reusit sa se odihneasca putin inainte sa intre pe teren impotriva lui Bernard Tomic.

A urmat insa o nebunie - in 2 ore si 54 de minute, Trungelliti a reusit sa-l invinga pe australianul Tomic, cu scorul de 6-4 5-7 6-4 6-4.