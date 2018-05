ATENTIE la Muguruza! A primit o noua porecla dupa debutul impresionant la Roland Garros! Victorie in fata unei foste campioane

Muguruza e una din marile favorite la orice turneu pe zgura, insa ea a venit la Paris dupa o infrangere surprinzatoare in primul tur la Roma cu Daria Gavrolova, in urma unui meci la care a castigat doar doua puncte.

Favorita numarul 3 la Roland Garros, Muguruza a aratat o alta fata in debutul dificil contra Kuztensovei si s-a impus lejer, in ciuda opozitiei puse de rusoaica in primul set. Kuznetsova a castigat Roland Garros in 2009.

"Muguruthless", e porecla primita de jucatoarea din Spania pe contul de Twitter al competitiei, o combinatie de cuvinte intre numele de familie al Garbinei si "nemilos".

In turul 2, Muguruza se va duela cu frantuzoaica Fiona Ferro, beneficiara unui wild card din partea organizatilor. Ea a trecut in primul tur de Carina Witthoeft, 6-4 6-2.

