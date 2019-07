Simona Halep a scapat de o adversara infernala: Caroline Wozniacki, OUT de la Wimbledon in turul 3!

Favoritele cad pe capete la Wimbledon 2019!

Daneza Caroline Wozniacki, posibila adversara a Simonei Halep in sferturi a fost eliminata in turul al treilea la Wimbledon. Daneza a pierdut in fata chinezoaicei Shuai Zhang intr-un meci care a durat o ora si 20 de minute.

Caroline Wozniacki, locul 19 in ierarhia WTA si cap de serie nr. 14, a fost eliminata dupa ce a cedat in doua seturi, cu 6-4, 6-2, in fata locului 50 WTA.

Zhang va juca in runda urmatoare contra invingatoarei din partida care le opune pe ucraineanca Daiana Iastremska (35 WTA) si elvetianca Victorija Golubic (81 WTA).

Elina Svitolina, victorie cu Sakkari!

O alta jucatoare din Ucraina, Elina Svitolina (locul 8 WTA, cap de serie nr. 8), a trecut in trei seturi, 6-3, 6-7 (1/7), 6-2, de grecoaica Maria Sakkari (32 WTA). Svitolina se poate intalni cu Simona Halep in semifinale, daca cele doua vor ajunge pana acolo.