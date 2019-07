SIMONA HALEP - VICTORIA AZARENKA LIVE WIMBLEDON 2019, 17:30: Azarenka e favorita, dar n-a mai invins-o pe Halep de 7 ani! 

Simona Halep o intalneste pe Victoria Azarenka in turul al treilea de la Wimbledon 2019, live pe Sport.ro de la 17:30!

Simona Halep si Victoria Azarenka e duelul fostelor numarul 1 WTA de la Wimbledon. Cu doua trofee de Grand Slam in palmares, Azarenka e in revenire de forma, dupa o lunga perioada de pauza in 2016, cand a nascut.

Jucatoarea din Belarus a ajuns la 29 de ani si cauta vremurile in care era prima in lume si se bate cot la cot cu Serena Williams. Acum sunt alte nume importante in circuitul WTA, iar Simona Halep e unul dintre ele.

Si ea fosta numar 1 si castigatoare de Gran Slam, Simona a fost nevoita sa se dueleze cu Mihaela Buzarnescu in turul al doilea de la Wimbledon, un meci dificil din care a iesit invingatoare.



Simona Halep - Victoria Azarenka: Sunt increzatoare pe teren, puternica mental!





"Mereu e mai greu pe iarba, iar meciul cu Mihaela a fost mai dificil decat cel din primul tur, asa ca e bine ca am reusit sa-l castig. Am avut momente dificile in timpul meciului, am pierdut al doilea set dupa ce am condus. Apoi a trebuit sa lupt pana la final pentru feicare minge si sunt fericita ca am reusit. M-am simtit increzatoare pe teren, m-am simtit puternica mental", a spus Simona Halep dupa victoria cu Mihaela Buzarnescu din turul 2.



Simona Halep s-a pregatit mai bine pentru iarba

Iarba nu e una din suprafetele favorite ale Simonei Halep, dar participarea de la Eastbourne o va ajuta la Wimbledon, sustine Simona.

"E destul de greu cand vii de pe zgura direct pe iarba, dar anul acesta am avut mai mult timp sa pregatesc perioada iarba. E un joc diferit, nu pot sa alunec aici la fel ca pe zgura. Nu am atat de mult timp sa ma gandesc la lovituri. Trebuie sa te misto foarte repede, sa blochezi loviturile atunci cand adversarul loveste puternic. E total diferit. Incerc sa devin mai buna, azi nu am urcat deloc la fileu, dar obiectivul meu este sa fac si asta", a mai spus Simona.

Simona Halep, despre duelul cu Victoria Azarenka: E foarte agresiva!

Simona Halep e constienta ca are o misiune dificila cu Victoria Azarenka. Expertii au avertizat-o ca bielorusa e periculoasa, iar pariorii chiar ii dau sanse mai mari Azarenkai pentru o victorie. "O sa fie o provocare pentru mine, pentru ca ea este foarte agresiva. Pe iarba nu e foarte usor. Sunt convinsa ca am sansa mea si cu siguranta voi castiga. Vreau cu ardoare sa castig toate meciurile pe care le joc", a spus Simona Halep.



Victoria Azarenka, despre duelul cu Simona Halep: Trebuie sa fiu foarte rabdatoare si agresiva

"Trebuie sa fiu agresiva impotriva Simonei Halep si sa nu ratez vreo oportunitate. E o jucatoare care nu iti da nimic pe gratis, insa mereu apar oportunitati. Daca le voi converti, va fi bine. Am jucat cu ea de mai multe ori si mereu au fost partide echilibrate. Trebuie sa fiu foarte consistenta, pentru ca ea are un astfel de joc. Vede meciul foarte bine si trimite inapoi multe mingi. Trebuie sa fiu rabdatoare si agresiva pentru a o invinge", a spus Azarenka, intr-un interviu pentru Tennis Channel.



SIMONA HALEP H2H VICTORIA AZARENKA 2-2

Simona Halep si Victoria Azarenka se afla la egalitate la intalnirile directe, scor 2-2. Cele doua victorii obtinute de Azarenka au fost insa in 2012, inainte ca Simona Halep sa devina una din cele mai bune jucatoare din lume, in 2014. Halep a invins-o pe Azarenka ultima data la Wimbledon 2017 si a mai invins-o la un Grand Slam, la US Open in 2015.



Simona Halep - Victoria Azarenka, rezultate directe

2017 Halep - Azarenka 7-6(3) 6-2 (Wimbledon, iarba)

2015 Halep - Azarenka 6-3 4-6 6-4 (U.S. Open, hard)

2012 Azarenka - Halep 6-1 6-1 (Linz, hard)

2012 Azarenka - Halep 6-3 6-1 (Doha, hard)



Simona Halep, traseu virtual Wimbledon 2019

Tur 1: Aliaksandra Sasnovich

Tur 2: Mihaela Buzarnescu

Tur 3: Victoria Azarenka

Optimi: Madison Keys / Magdalena Rybarikova / Cori Gauff / Polona Hercog

Sferturi: Caroline Wozniacki / Sofia Kenin

Semifinale: Karolina Pliskova / Elina Svitolina

Finala: Ashleigh Barty / Serena Williams / Angelique Kerber

Urmareste meciul dintre Simona Halep si Victoria Azarenka live pe Sport.ro dupa ora 17:30!