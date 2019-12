ULTIMA ORA: SIMONA HALEP A HOTARAT DACA VA JUCA IN BARAJUL FED CUP cu Rusia

Simona Halep a anuntat daca va participa la barajul Romaniei contra Rusiei pentru calificarea la turneul final al Cupei Federatiilor.

Simona Halep a revenit asupra declaratiei pe care o facuse mai devreme in acest an, conform careia nu va juca la Fed Cup in cazul in care formatul competitional se va schimba. Desi transformarea Cupei Federatiilor a avut loc, iar incepand din aprilie 2020 Fed Cup se va desfasura intr-o locatie unica de-a lungul unei singure saptamani, Simona Halep a afirmat ca va juca cu tot dragul pentru echipa Romaniei la barajul impotriva Rusiei, programat pentru 7-8 februarie la BT Arena din Cluj-Napoca.

"Fed Cup nu este un subiect inchis. Am spus ca am fost foarte dezamagita dupa partida din Franta, m-a durut acea infrangere si am suferit pentru ca nu am putut sa facem mai mult. Am spus ca daca se schimba sistemul nu voi mai juca, fiindca nu mi se pare potrivit. Fed Cup inseamna sa joci acasa si in deplasare. Subiectul e inca deschis. Probabil ca voi juca in februarie si voi juca in continuare, dar obiectivul principal pentru anul urmator este Olimpiada. Programul pentru 2020 va fi foarte incarcat, iar o saptamana pentru Fed Cup mi se pare foarte mult, dar o s-o iau saptamana cu saptamana si voi juca cu drag daca voi fi apta si potrivita pentru echipa," a spus Simona Halep pentru GSP.

Romania vs. Rusia se joaca in 7-8 februarie la Cluj-Napoca



Simona Halep ar putea face astfel parte din echipa condusa de capitanul nejucator Florin Segarceanu care s-ar putea califica la turneul final al Fed Cup. Prima editie a Cupei Federatiilor dupa noul format se va desfasura la Budapesta, in Arena Laszlo Papp, in perioada 14-19 aprilie.

La competitia finala vor participa 12 tari, printre care si Franta, actuala campioana a Fed Cup si tara care a eliminat-o pe Romania in semifinalele editiei 2019. „Iubesc Fed Cup si nu as schimba-o niciodata. Daca se va schimba Fed Cup, nu voi mai juca. Imi place formatul de acum, iar daca il vor schimba va fi diferit, pentru ca Fed Cup inseamna sa joci acasa si in deplasare," spunea Simona Halep in urma cu cateva luni.

Ce aduce noul format in Fed Cup



Incepand cu 2020, Fed Cup va lasa in urma formatul competitional consacrat, care presupunea deplasari lungi si o durata de aproximativ un an. Vor fi 12 tari participante, repartizate in patru grupe a cate trei echipe. Castigatoarele grupelor vor accede in faza semifinalelor.

Fed Cup 2020 va avea loc in saptamana 14-19 aprilie la Budapesta, in Arena Laszlo Papp, sala care gazduieste in fiecare an Final 4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin.

Tarile calificate deja la turneu sunt Australia, Franta, Cehia si Ungaria, carora li se vor adauga invingatoarele play-off-urilor:

SUA - Letonia

Romania - Rusia

Olanda - Belarus

Brazilia - Germania

Spania - Japonia

Elvetia - Canada

Belgia - Kazahstan

Slovacia - Marea Britanie