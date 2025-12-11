Simona Halep s-a reunit cu Darren Cahill în Dubai, unde a acceptat invitația de a efectua un antrenament, pe terenul de tenis, alături de numărul 2 ATP, Jannik Sinner.

„Doi campioni,” a scris antrenorul australian, în descrierea videoclipului care îi arată pe Simona Halep și Jannik Sinner schimbând mingi într-un ritm destul de alert.

Simona Halep, antrenament cu Jannik Sinner, sub privirile australianului Darren Cahill

Fostul număr unu WTA din România a distribuit mai departe clipul, lăudându-l pe Darren Cahill prin următoarele cuvinte: „Cel mai bun antrenor.”

„Halep lucrează cu Sinner în Dubai,” s-a pronunțat publicația olandeză Tennisuptodate, apreciind utilitatea sesiunii de joc dintre Halep și Sinner.

