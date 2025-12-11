GALERIE FOTO Reacția presei străine despre antrenamentul făcut de Simona Halep și Jannik Sinner

Reacția presei străine despre antrenamentul făcut de Simona Halep și Jannik Sinner Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep și Jannik Sinner, sesiune extraordinară de antrenament, la Dubai.

TAGS:
Simona HalepJannik SinnerDarren Cahillantrenament
Din articol

Simona Halep s-a reunit cu Darren Cahill în Dubai, unde a acceptat invitația de a efectua un antrenament, pe terenul de tenis, alături de numărul 2 ATP, Jannik Sinner.

„Doi campioni,” a scris antrenorul australian, în descrierea videoclipului care îi arată pe Simona Halep și Jannik Sinner schimbând mingi într-un ritm destul de alert.

Simona Halep, antrenament cu Jannik Sinner, sub privirile australianului Darren Cahill

Fostul număr unu WTA din România a distribuit mai departe clipul, lăudându-l pe Darren Cahill prin următoarele cuvinte: „Cel mai bun antrenor.”

„Halep lucrează cu Sinner în Dubai,” s-a pronunțat publicația olandeză Tennisuptodate, apreciind utilitatea sesiunii de joc dintre Halep și Sinner.

Simona Halep

  • Simona halep
×
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Instagram
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
ÎNAPOI LA ARTICOL

Simona Halep nu se gândește la o carieră în antrenorat

Într-un interviu acordat WTA în toamnă, fosta jucătoare de tenis din România a fost întrebată dacă nu este atrasă de ideea de a antrena o sportivă.

„Chiar acum, nu, nu mă gândesc la asta. Probabil mă voi gândi în ultimii ani. Nu am energia de a face asta acum, ar însemna să călătoresc mult, din nou. Acum vreau să petrec mai mult timp acasă,” a fost replica Simonei Halep.

Mats Wilander o vede antrenând echipa națională a României, în viitor

În exclusivitate pentru Sport.ro, Mats Wilander însă a declarat că o vede pe Simona Halep antrenând echipa națională a României, în viitor.

„Nu doar că o pot vedea pe Simona Halep antrenând echipa națională a României, dar sunt sigur că o va antrena.

Având în vedere dragostea ei pentru sport și cunoștințele ei, sunt sigur că veți avea o antrenoare grozavă, după Tecău. Asta e sigur,” spunea Mats Wilander înainte de US Open. Ulterior, Horia Tecău a fost înlocuit de Alexandra Dulgheru pe banca echipei României de Cupa Billie Jean King.

Darren Cahill

  • Darren cahill torino turneul campionilor 2025 noiembrie
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni”
Descoperire importantă &icirc;n Rom&acirc;nia. Animalul filmat &icirc;n Hunedoara. &bdquo;Nu se ştie de unde ar fi putut veni&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
&rdquo;Evoluție remarcabilă!&rdquo; Ce fotbalist au lăudat englezii după ce Manchester City a răpus-o pe Real Madrid: &rdquo;Genial&rdquo;
”Evoluție remarcabilă!” Ce fotbalist au lăudat englezii după ce Manchester City a răpus-o pe Real Madrid: ”Genial”
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a Rom&acirc;niei &icirc;n anii 90: &rdquo;El a format acea echipă&rdquo;
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a României în anii '90: ”El a format acea echipă”
Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a &icirc;nvins-o pe Real Madrid: &rdquo;Sunt convins de asta&rdquo;
Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o pe Real Madrid: ”Sunt convins de asta”
Pleacă imediat după FCSB - Feyenoord: Au fost presiuni pentru schimbarea datei
Pleacă imediat după FCSB - Feyenoord: "Au fost presiuni pentru schimbarea datei"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

Patru antrenori rom&acirc;ni au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă

Patru antrenori români au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

&bdquo;Faraonul&ldquo; Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente

„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente

&rdquo;Nu crezi că Salah ar trebui să &icirc;i ceară iertare lui Slot?&rdquo; Virgil van Dijk a răspuns fără să stea pe g&acirc;nduri

”Nu crezi că Salah ar trebui să îi ceară iertare lui Slot?” Virgil van Dijk a răspuns fără să stea pe gânduri



Recomandarile redactiei
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a Rom&acirc;niei &icirc;n anii 90: &rdquo;El a format acea echipă&rdquo;
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a României în anii '90: ”El a format acea echipă”
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
Pleacă imediat după FCSB - Feyenoord: Au fost presiuni pentru schimbarea datei
Pleacă imediat după FCSB - Feyenoord: "Au fost presiuni pentru schimbarea datei"
Marca dezvăluie: Real Madrid a luat decizia &icirc;n privința lui Xabi Alonso
Marca dezvăluie: Real Madrid a luat decizia în privința lui Xabi Alonso
&rdquo;Evoluție remarcabilă!&rdquo; Ce fotbalist au lăudat englezii după ce Manchester City a răpus-o pe Real Madrid: &rdquo;Genial&rdquo;
”Evoluție remarcabilă!” Ce fotbalist au lăudat englezii după ce Manchester City a răpus-o pe Real Madrid: ”Genial”
Alte subiecte de interes
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
David Popovici s-a antrenat pentru prima dată &icirc;n Paris&nbsp;
David Popovici s-a antrenat pentru prima dată în Paris 
Simona Halep, reprezentație de forță la Miami. Cum a decurs ultimul antrenament&nbsp;
Simona Halep, reprezentație de forță la Miami. Cum a decurs ultimul antrenament 
CITESTE SI
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată v&acirc;rsta de pensionare peste tot

stirileprotv Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Blake Lively, apariție spectaculoasă &icirc;n New York. Ținutele festive cu care a atras toate privirile. FOTO

stirileprotv Blake Lively, apariție spectaculoasă în New York. Ținutele festive cu care a atras toate privirile. FOTO

De ce Trump poartă un război cultural &icirc;mpotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert &icirc;n politica MAGA

stirileprotv De ce Trump poartă un război cultural împotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert în politica MAGA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!