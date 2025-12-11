Simona Halep s-a reunit cu Darren Cahill în Dubai, unde a acceptat invitația de a efectua un antrenament, pe terenul de tenis, alături de numărul 2 ATP, Jannik Sinner.
„Doi campioni,” a scris antrenorul australian, în descrierea videoclipului care îi arată pe Simona Halep și Jannik Sinner schimbând mingi într-un ritm destul de alert.
Simona Halep, antrenament cu Jannik Sinner, sub privirile australianului Darren Cahill
Fostul număr unu WTA din România a distribuit mai departe clipul, lăudându-l pe Darren Cahill prin următoarele cuvinte: „Cel mai bun antrenor.”
„Halep lucrează cu Sinner în Dubai,” s-a pronunțat publicația olandeză Tennisuptodate, apreciind utilitatea sesiunii de joc dintre Halep și Sinner.
Simona Halep nu se gândește la o carieră în antrenorat
Într-un interviu acordat WTA în toamnă, fosta jucătoare de tenis din România a fost întrebată dacă nu este atrasă de ideea de a antrena o sportivă.
„Chiar acum, nu, nu mă gândesc la asta. Probabil mă voi gândi în ultimii ani. Nu am energia de a face asta acum, ar însemna să călătoresc mult, din nou. Acum vreau să petrec mai mult timp acasă,” a fost replica Simonei Halep.
Mats Wilander o vede antrenând echipa națională a României, în viitor
În exclusivitate pentru Sport.ro, Mats Wilander însă a declarat că o vede pe Simona Halep antrenând echipa națională a României, în viitor.
„Nu doar că o pot vedea pe Simona Halep antrenând echipa națională a României, dar sunt sigur că o va antrena.
Având în vedere dragostea ei pentru sport și cunoștințele ei, sunt sigur că veți avea o antrenoare grozavă, după Tecău. Asta e sigur,” spunea Mats Wilander înainte de US Open. Ulterior, Horia Tecău a fost înlocuit de Alexandra Dulgheru pe banca echipei României de Cupa Billie Jean King.