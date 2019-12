Francesca Schiavone a supravietuit cancerului si declara: "Simona, visez sa te antrenez!" | CARE A FOST RASPUNSUL SIMONEI HALEP 

Din articol Simona Halep o asteapta pe Francesca Schiavone din nou pe teren

Simona Halep i-a raspuns Francescai Schiavone dupa ce fosta jucatoare din Italia a declarat ca viseaza sa o antreneze pe romanca.

Simona Halep i-a raspuns public Francescai Schiavone, dupa ce fosta jucatoare din Italia a declarat ca viseaza sa o antreneze pe sportiva din Constanta. Francesca Schiavone a castigat lupta cu cancerul, iar dupa sapte luni a revenit in sala de forta, unde se antreneaza din nou.

"Acum ma intorc la visele mele. As vrea sa o antrenez pe Halep," a spus Francesca Schiavone pentru Gazzetta dello Sport. "Halep este o fata seriosa si mi-ar placea sa o antrenez. Este o jucatoare cu un potential urias, care poate reveni pe primul loc in lume si sa ramana mult timp acolo."

"Sunt foarte fericita si onorata ca Francesca s-a gandit la mine. A fost intotdeauna o mare luptatoare, una care nu renunta niciodata. Am crescut ca jucatoare fiind inspirata si de ea. Mi-a parut foarte rau sa aud ca este bolnava, dar nu sunt deloc surprinsa ca a invins boala. Acum, Francesca incearca sa revina la potentialul maxim. Abia astept sa te vad din nou pe teren!" a spus Simona Halep, conform Gazzetta dello Sport.

"Dupa 7-8 luni de liniste, petrecute in afara atentiei publice, vreau sa impartasesc cu voi ce mi s-a intamplat. Am fost diagnosticata cu cancer, avand o tumoare maligna. Am trecut prin chimioterapie. Am luptat cea mai dificila batalie din viata mea, dar cel mai bun lucru este ca am reusit sa castig lupta. Inca respir. Cand medicii mi-au spus in urma cu cateva zile rezultatele, am explodat de fericire," a spus Francesca Schiavone intr-un videoclip publicat pe Twitter.

Simona Halep si Francesca Schiavone au castigat ambele cate un titlu la Roland Garros, in 2018, respectiv 2010. Halep si Schiavone s-au intalnit in meci direct de doua ori: prima confruntare a avut loc pe zgura de la Marrakech, in 2013, incheiata 6-3, 6-2 pentru italianca, iar a doua pe iarba de la Wimbledon, unde duelul s-a terminat cu un dublu 6-1 in favoarea Simonei.