"De la Federatia Romana de Tenis nu am luat niciun ban, nici macar cand am jucat la Fed Cup. Am jucat si cu glezna rupta!" | Simona Halep explica de ce a lipsit la anumite meciuri 

Simona Halep a explicat cum se raporteaza ea la echipa de Fed Cup a Romaniei si cum percepe sprijinul oferit de fani.

Simona Halep a vorbit deschis despre relatia pe care o are cu Federatia Romana de Tenis si a motivat coerent cauzele din spatele anumitor absente pe care le-a inregistrat la echipa nationala de tenis a Romaniei, cu ocazia meciurilor de Fed Cup.

In plus, campioana de la Wimbledon a detaliat cum percepe raportul dintre iubirea si ura pe care le primeste din partea urmaritorilor sportului,

"De la Federatia Romana de Tenis nu am luat niciun ban, nici cand am jucat la Fed Cup, pentru ca educatia mea si spiritul meu de sportiv interesat total de performanta au fost astfel incat eu sa joc pentru Romania fara nimic. Imi doream sa fiu acolo si am jucat de fiecare data din tot sufletul. Am jucat si cu glezna rupta, si cu spatele blocat, am jucat cu multe chestii, dar am fost si criticata ca nu m-am dus la anumite meciuri.

Da, recunosc ca am hotarat sa nu ma duc la anumite meciuri (n.r. ale Romaniei in Fed Cup) pentru ca eram foarte obosita. Am spus ca, daca se duce o alta jucatoare 100% apta, o sa faca o treaba mai buna; si s-a adeverit ca asa a fost mai bine, au castigat meciuri si am promovat," a fost explicatia oferita de Simona Halep.

"Simt ura. 'Hate-ul' e mai galagios decat bunatatea oamenilor, asa am eu senzatia. In ziua de azi, negativul iese mai mult la suprafata, dar ce simt eu cand intalnesc fanii si oamenii care ma apreciaza, care vin sa imi urmareasca meciurile, oriunde ma duc, bate detasat 'hate-ul' pe care il am destul de mare. Eu sper sa fie doar galagios si sa nu fie foarte mare, dar iubirea oamenilor si sentimentele pe care le primesc sunt de nepretuit.

Ma intalnesc cu persoane care vin la mine si au lacrimi in ochi si-mi spun ca le-am schimbat viata, ca i-am scos din depresii, ca stau noaptea si se uita la meciurile mele; aceste lucruri domina 'hate-ul' pe care eu il am din partea unor oameni. Dragostea si sentimentele frumoase pe care le primesc inving orice. Sunt foarte iubita, pot sa spun asta, in mare parte de romani si sunt foarte multi oameni care se bucura de ceea ce fac, iar asta pentru mine inseamna o implinire totala. Nu poate cineva sa te aprecieze doar pentru cateva meciuri castigate, ci te apreciaza pentru tot pachetul," a afirmat Simona Halep in interviul oferit lui Andi Moisescu.