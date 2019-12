SIMONA HALEP ofera EXPLICATII dupa un sezon 2019 oscilant: "AM FOST DEBUSOLATA. MINTEA SI CORPUL MEU MI-AU CERUT ACEST LUCRU."

Din articol Doua luni si jumatate de pauza pentru Simona Halep in timpul sezonului 2019

Simona Halep a dezvaluit motivele pentru care forma sa a fost oscilanta pe parcursul stagiunii 2019.

Simona Halep a explicat motivul pentru care rezultatele sale au fost oscilante de-a lungul sezonului 2019. Jucatoarea din Constanta nu a ezitat sa isi admita slabiciunile si si-a analizat detasat prestatiile, afirmand ca primul factor destabilizant a fost oboseala resimtita.

Simona pastreaza insa o atitudine pozitiva cu privire la cele intamplate si isi doreste ca in stagiunea 2020 sa nu mai fie nevoita sa ia pauze competitionale la fel de lungi.

Doua luni si jumatate de pauza pentru Simona Halep in timpul sezonului 2019



„Ritmul a fost stricat pentru ca nu am putut sa fiu constanta anul acesta, nu am avut perioade lungi de antrenament, am tot luat zile libere din cauza oboselii. Nu am realizat pana la Shenzen, cand Darren l-a intrebat pe Teo (nr. Cercel, preparatorul fizic) cate zile de pauza am avut anul acesta si mi-a spus doua luni jumatate, fara partea finala a anului - ceea ce este enorm," a declarat Simona pentru GSP.

"Am fost un pic debusolata pentru ca eu nu mi-am dat seama de acest lucru. Vorbind cu psiholoaga mea sportiva, mi-a spus ca daca asta s-a intamplat, inseamna ca mintea, corpul meu au cerut acest lucru si nu trebuie sa ma supar sau sa ma judec," a completat numarul 4 WTA pentru Gazeta.