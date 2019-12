Surorile Bonaventura au explicat de ce au luat decizia care a stabilit campioana mondiala la handbal

Finala dintre Olanda si Spania a fost marcata de un moment controversat in ultimele secunde.

Celebrele surori Bonaventura au fost din nou in centrul atentiei, dupa ce in ultimele secunde ale finalei au acordat cartonas rosu pentru Spania si lovitura de la 7 metri pentru Olanda, in urma careia olandezele si-au asigurat medaliile de aur.

Barbosa a avut sansa sa marcheze golul victoriei, insa Wester a parat aruncarea ibericei. Olandeza a vrut sa lanseze contraatacul pentru echipa sa, dar Hernandez a blocat mingea, iar arbitrele partidei au decis sa scoata cartonasul rosu din buzunar si sa dicteze lovitura de la 7 metri, pentru ca infranctiunea a avut loc in ultimele 30 de secunde ale meciului.

Spaniolii au protestat minute in sir, considerand ca au fost nedreptatiti, iar jurnalistii iberici au titrat ca surorile Bonaventura le-au "furat" titlul mondial.

Julie Bonaventura a explicat pe siteul Federatiei Franceze de Handbal de ce a luat aceasta decizie:

"In momentul blocajului, mingea nu a parasit in intregime suprafata semicercului. S-a intamplat in ultimele 30 de secunde, asa ca aceasta situatie a antrenat un cartonas rosu si o lovitura de la 7 metri. Arbitrele de rezerva au observat acelasi lucru, ne-au confirmat dupa meci. In astfel momente ale jocului, trebuie sa ai suficienta prospetime psihica pentru a analiza situatia si a decide cu calm. Este posibil sa fie pusa la indoiala decizia noastra, dar nu a fost nevoie de nicio inregistrare video la acest campionat mondial. Decizia a fost logica di nu a justificat o declaratie oficiala", a declarat Julie Bonaventura.

Faza poate fi urmarita la minutul 2:00