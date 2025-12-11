Cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul mai are contract cu echipa pregătită de Daniel Pancu până la finalul stagiunii 2027/28.



Louis Munteanu a bifat 62 de apariții în toate competițiile pentru CFR, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 28 de ori și să paseze decisiv în nouă situații.



Presa din străinătate face anunțul: ”Louis Munteanu este principala țintă! Îl pot aduce în ianuarie”



Publicația scoțiană 67 Hail Hail a scris că Louis Munteanu este principala țintă pentru Celtic Glasgow și că formația dirijată de Wilfried Nancy ar putea să-l aducă pe internaționalul român încă din luna ianuarie.



”Un atacant este principala țintă a lui Wilfried Nancy (n.r. antrenorul lui Celtic), lucru care deschide ușa pentru Louis Munteanu. CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare și se pare că va trebui să renunțe la jucătorul în vârstă de 23 de ani pentru a-și echilibra bugetul.



Munteanu ar putea fi vândut pentru 8 milioane de lire sterline (n.r. 10 milioane de euro), sumă care pare a fi suficientă pentru a-i tenta pe cei de la Hoops să-l aducă în ianuarie”, a scris 67 Hail Hail.



2,3 milioane de euro le-a plătit CFR Cluj celor de la Fiorentina pentru serviciile lui Louis Munteanu, moment în care fotbalistul era cotat la 1,8 milioane de euro

Celtic se află pe locul secund în clasamentul din Scoția cu 32 de puncte. După 15 etape, clubul din Glasgow a consemnat 10 victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

