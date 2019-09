SCENE SOCANTE LA BEIJING! Bataie in tribune la meciul dintre Kerber si Zhang! Cine sunt protagonistii VIDEO

Scandal la Openul Chinei unde doi sustinatori s-au luat la bataie.

Debutul lui Angelique Kerber la turneul din China nu a fost cel mai bun. Nemtoaica a jucat impotriva jucatoarei locale, Shuai Zhang, castigant partida in 3 seturi, scor final 6-2, 6-1, 6-4. Cel mai socant moment din meci a avut loc in tribune, unde doi suporteri s-au luat la bataie.

Incidentul a avut loc in loja rezervata sustinatorilor si familiei lui Zhang. Dupa cum au declarat martorii, disputa a inceput dintr-un conflict intre fanii chinezi si cei germani. Chinezii le-au cerut fanilor lui Kerber sa faca liniste in momentele cheie ale meciului. Din imagini reiese ca agresorul, care purta un ecuson la gat, era un membru al echipei chinezoaicei, in timp ce victima ar fi avut 19 ani.

O martora a distribuit filmarea pe retelele de socializare si si-a explicat punctul de vedere: "Fanul lui Kerber dansa si sarbatoarea, fanul lui Shuai i-a cerut sa arate putin respect. Au inceput sa se certe de la distanta. Fanul lui Kerber a coborat, l-a luat de guler pe fanul lui Shai si a apostrofat-o pe mama tenismenei".

WTA nu s-a pronuntat inca in legatura cu incidentul, dar va ancheta situatia.