După dezvăluirile din presă legate de barajele viciate pentru promovarea în Liga 2, Federația Română de Fotbal a venit astăzi cu o serie de precizări.

Mai jos, comunicatul FRF, publicat pe site-ul oficial al instituției conduse de Răzvan Burleanu.

Precizările administrației FRF referitoare la meciurile de promovare în Liga 2

”Federația Română de Fotbal a luat act de informațiile vehiculate recent în spațiul public și de demersurile juridice inițiate de clubul CSM Unirea Alba Iulia.

În vederea unei corecte informări a opiniei publice, FRF dorește să precizeze următoarele:

Federația Română de Fotbal asigură opinia publică de faptul că organizarea jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga 2 a fost efectuată cu respectarea strictă a tuturor normelor regulamentare aplicabile, precum și în deplină concordanță cu deciziile organismelor jurisdicționale competente.

Având însă în vedere că aspectele semnalate fac obiectul unui caz aflat în mod oficial pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF, cu termen de soluționare stabilit pentru data de 17 iunie 2026, Federația nu va furniza detalii suplimentare în acest moment. Această conduită este necesară pentru a nu interfera în niciun fel cu activitatea și independența organismului jurisdicțional. Toate clarificările necesare vor fi oferite public ulterior termenului menționat.

Cu toate acestea, FRF consideră necesar să sublinieze faptul că urmare a apariției, inclusiv în spațiul public, a unor informații referitoare la eventuale înscrisuri care atestă o situație de fapt nereală, Federația Română de Fotbal va formula către Comisia de Disciplină și Etică o sesizare în temeiul art. 59 din Regulamentul Disciplinar. Acest demers are ca scop verificarea și sancționarea oricăror fapte ce pot constitui abateri disciplinare.

Federația Română de Fotbal își menține angajamentul ferm față de respectarea principiilor de fair-play, transparență și legalitate, organizarea tuturor competițiilor FRF fiind efectuată în deplină concordanță cu acestea.”

Ce prevede Regulamentul Disciplinar

”Persoana care, în legătură cu activitatea de fotbal, emite un document fals/ incorect sau falsifică un document autentic/original, emite un document dublu ori foloseşte documente incorecte/ neadevărate, false sau falsificate, pentru a obține un avantaj de orice natură pentru sine sau pentru altul, pentru a înşela pe altul ori pentru a crea o situaţie mai favorabilă în cadrul raporturilor cu persoane fizice sau juridice va fi suspendată pentru 2 ani”, prevede Regulamentul Disciplinar.

Despre ce este vorba: demersul la TAS al clubului Unirea Alba Iulia după scandalul cu CSL Ștefăneștii de Jos

Unirea Alba Iulia, echipă care a ratat în baraj promovarea în Liga 2, a inițiat un demers la TAS după ce au apărut informații cu privire la situația scandaloasă cu CSL Ștefăneștii de Jos, echipă care a promovat în divizia secundă:

”COMUNICAT OFICIAL

CSM Unirea Alba Iulia informează opinia publică faptul că a inițiat demersurile oficiale la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, în legătură cu situația creată în urma deciziei Comisiei de Disciplină și Etică a FRF privind clubul CSL Ștefăneștii de Jos și efectele acesteia asupra turneului de promovare în Liga 2.

În cursul zilei de astăzi, directorul clubului, Mircea Radu Urcan, s-a deplasat la sediul Federației Române de Fotbal pentru discuții pe marginea acestei situații. Alături de acesta s-a aflat și viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon, demersul beneficiind de sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Prin cererea depusă la TAS, clubul solicită analizarea modului în care a fost organizat turneul pentru stabilirea celei de-a cincea echipe promovate din Liga 3 în Liga 2.

CSM Unirea Alba Iulia consideră că are un interes sportiv direct și legitim, având în vedere participarea echipei în turneul de promovare și calificarea în finala acestuia.

Prin acest demers, clubul urmărește clarificarea situației și respectarea principiilor de corectitudine și echitate sportivă.

Clubul va informa publicul și suporterii cu privire la evoluția acestui caz.

CSM Unirea Alba Iulia”.

Echipele promovate în viitorul sezon din Liga 2 sunt, momentan: Știința Poli Timișoara, SCM Râmnicu Vâlcea, Cetatea Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos și SC Popești Leordeni.