Gianni Infantino, conferință de presă înainte de startul Mondialului

Gianni Infantino a luat parte la o conferință de presă înainte de startul turneului final. Președintele FIFA a vorbit pe larg despre arbitrul somalez căruia i-a fost refuzată viza în Statele Unite ale Americii, dar și despre problemele apărute cu oamenii care și-au cumpărat bilete la turneul final, dar nu pot intra în SUA.

”Este regretabil ceea ce s-a întâmplat cu arbitrul din Somalia. Din nou, nu controlăm totul. Încercăm, vom discuta, vom vorbi, vom vedea. Uneori este bine să te calmezi, să te relaxezi; lucrăm la toate problemele și încercăm să găsim soluții pentru toate. Uneori, dacă începi imediat să țipi și să strigi, efectul este exact opusul găsirii unei soluții.

Credeți-mă când vă spun că încercăm întotdeauna să găsim soluții. Dar trebuie să respectăm faptul că nu suntem regii lumii care pot da ordine guvernelor și forțelor de poliție. Suntem o organizație sportivă”, a spus Gianni Infantino în cadrul conferinței de presă.

Un reporter BBC a încercat să îl pună în dificultate pe președintele forului mondial. Jurnalistul l-a întrebat pe Infantino dacă își asumă faptul că a pierdut controlul turneului final. ”Nu ești rușinat de ce se întâmplă la acest Mondial?”. Răspunsul lui Infantino a venit imediat.

”Ești de la BBC? Știți, cred că în 2035, sperăm, Campionatul Mondial feminin va avea loc în Regatul Unit. Desigur, mai trebuie luată o decizie oficială, dar se pare că aceasta va fi alegerea. Vi s-ar părea normal ca FIFA să dicteze guvernului britanic pe cine să lase să intre în țară și pe cine să nu lase să intre?

Nu știu. Poate dumneavoastră considerați că este normal. Eu, personal, nu cred asta. Pe de altă parte, realitatea este că în toate țările există situații în care oamenii încearcă să intre fără viză, iar dacă provin din anumite state, obținerea unei vize nu este deloc ușoară. Asta este ceea ce vreau să spun”, a adăugat președintele FIFA.