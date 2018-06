Scene fantastice cu Tiriac in tribune la Roland Garros: "A ridicat mainile spre cer, IN SFARSIT!" Dezvaluirile Simonei

Simona Halep s-a calificat in turul trei la Roland Garros dupa 6-3; 6-1 cu Taylor Townsend. VEZI AICI FILMUL MECIULUI.

Simona Halep si-a invins adversara fara emotii si si-a confirmat statutul de favorita la Roland Garros. In turul urmator, Halep o va intalni pe Andreea Petkovic din Germania, pe care o conduce cu 7-1 la intalnirile de pana acum.

La finalul partidei, Simona a zambit larg spre tribuna, iar jurnalistii au vrut sa stie catre cine si-a indreptat privirea.



"Inainte de meci, domnul Tiriac mi-a spus ca atunci cand urc la fileu sa joc voleu. Insa mi-a spus sa-l lovesc normal, nu in toate partile. Azi, cand am facut-o, m-am uitat la el si l-am vazut cu mainile ridicate spre cer, ca si cum ar fi spus 'in sfarsit!'. Asa ca am zambit. De asta am zambit, m-a facut sa rad. Eu nu fac niciodata asta pe teren", a declarat Halep la conferinta de presa.

Simona Halep, Irina Begu si Mihaela Buzarnescu sunt cele trei romance calificate in turul 3 la Roland Garros. AFLA AICI TOATE REZULTATELE ROLAND GARROS 2018.