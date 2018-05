PERFORMANTA IMPORTANTA pentru Simona Halep la Roland Garros! Si-a confirmat statutul de FAVORITA cu victoria din meciul cu Townsend! VIDEO

Simona Halep a invins-o pe Taylor Townsend in doua seturi si s-a calificat in turul 3 la Roland Garros. Vezi aici cu cine va juca mai departe!

Simona Halep a obtinut o victorie mai lejera in turul al doilea de la Paris, 6-3; 6-1 cu Taylor Townsend.

Halep a obtinut victoria cu numarul 30 din 2018 in circuitul WTA si si-a confirmat statutul de favorita principala a turneului, dupa meciul dificil din primul tur cu Alison Riske.

30th match win of the year for @Simona_Halep ???? She defeats Townsend 6-3 6-1 to set up 3R clash with Petkovic.#RG18 pic.twitter.com/WjAMwyvr0R — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2018



Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de americanca Taylor Townsend, cu 6-3, 6-1.

Halep (26 ani), principala favorita si finalista la editia trecuta, a obtinut o victorie destul de usoara, dupa 68 de minute.

Romanca a reusit o evolutie mult mai buna decat in primul set al meciului de miercuri, cedat cu 2-6 in fata altei americance, Alison Riske. Halep a condus cu 4-0 in primul act, dupa care Townsend (22 ani, 72 WTA) a reusit primul sau ghem. Halep a avut un usor recul si a reusit sa incheie setul, cu 6-3, abia la cincea sa minge de set.

In mansa secunda, Halep a luat primul ghem, Townsend si-a facut apoi serviciul, dupa care romanca nu i-a mai lasat sanse adversarei sale, castigand cu 6-1.

Halep a avut 2 asi, si-a pierdut o singura data serviciul, a reusit 21 de winners si a facut doar 13 erori nefortate. Americanca a reusit un as, a avut 2 duble greseli, 9 winners si 16 erori neprovocate.

La prima lor confruntare, Halep a invins-o pe Townsend cu 6-4, 6-1, anul trecut, in turul al doilea la Cincinnati.

Halep si-a asigurat un cec de 130.000 de euro si 130 de puncte WTA, iar urmatoarea adversara va fi germanca Andrea Petkovic, care a trecut de americanca Bethanie Mattek-Sands cu 6-0, 7-6 (5).

Halep are 6-1 in meciurile directe cu Petkovic (30 ani, 107 WTA), germanca impunandu-se la prima confruntare, in 2009, la Bucuresti (ITF, 100.000 dolari), cu 6-2, 7-6 (2), cand Simona avea 18 ani. La a patra confruntare, Halep castigat in 2014, in semifinale la Roland Garros, cu 6-2, 7-6 (4). Ultimele trei dueluri s-au incheiat cu victorii ale romancei in trei seturi.