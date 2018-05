SIMONA HALEP, ROLAND GARROS | "Trebuie sa joc cel mai bun tenis al meu ca sa castig turneul!" Reactia Simonei dupa victoria cu Townsend

Numarul 1 mondial, Simona Halep, a invins-o in 70 de minute pe Taylor Townsend cu scorul de 6-3 6-1. In turul urmator, Simona Halep o va infrunta pe Andrea Petkovic, din Germania.

"A fost un meci foarte bun, dupa parerea mea, a fost destul de greu de returnat, alterneaza bine efectele. Am vrut sa fiu concentrata pe jocul meu, sa joc bine mingile inalte si sa fiu agresiva. Am incerca cross-urile scurte. Am incercat sa stau aproape de linia de fund, dar mingea sarea destul de mult, eu nu sunt prea inalta si atunci imi era dificila.



Trebuie sa joc cel mai bun tenis al meu pentru a castiga titlul. Eu iau tot turneul zi cu zi, voi incerca sa joc si mai bine in turul urmator si apoi vom vedea. Mai intai sper sa castig in turul 3 si apoi voi vedea" a spus Simona Halep dupa victoria cu Townsend.

"It's always a pleasure to come back here to Roland Garros and play matches - it’s my favourite Grand Slam. I love to play on this court for this atmosphere."@Simona_Halep #RG18 pic.twitter.com/bVsDX6Atkx