Adversara Simonei Halep a jucat SINGURA la DUBLU! Imagini FABULOASE! Si-a accidentat coechipiera si a continuat. VIDEO

Simona Halep se dueleaza cu Taylor Townsend la Roland Garros. Vezi aici toate fazele.

Adversara Simonei Halep, Taylor Townsend, are o istorie unica in SUA. Jucatoarea in varsta de 22 de ani a ramas fara sprijinul federatiei de tenis din SUA la US Open pentru ca avea probleme cu greutatea, insa ea a decis sa mearga pe cont propriu la turneu.

Ea s-a remarcat intr-un meci de dublu in care si-a accidentat fara sa vrea coechipiera cu o lovitura puternica. Surprinzator, Taylor Townsend a decis sa continue singura partida si sa se dueleze cu doua adversare in acelasi timp. S-a petrecut in circuitul american si nu in cel international WTA.

