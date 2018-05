"Simona joaca fantastic la Roland Garros! Va fi foarte greu!" Ce a spus urmatoarea adversara a lui Halep inaintea meciului din turul 3

Simona Halep se pregateste de un nou meci dificil la Roland Garros, acolo unde a jucat de 2 ori finala.

Andrea Petkovic este urmatoarea adversara a Simonei Halep la Roland Garros. Sportiva de Germania n-a mai invins-o pe Simona din 2009, insa spera sa dea lovitura in partida din turul 3 al turneului de la Paris.

"Am mai intalnit-o pe Simona in semifinale la Roland Garros 2014, dar de atunci lucrurile s-au schimbat mult. Ok, am o forma buna, dar ea joaca fantastic la acest turneu! Va fi un meci greu si va trebui sa facem un plan de joc cat mai bine pus la punct. Ar fi extraordinar sa repet evolutia din 2014, dar sa nu uitam ca joc contra Simonei Halep" a spus Andrea Petkovic in conferinta de presa de dupa victoria cu Mattek-Sands, 6-0 7-6.

Jucatoarea germana s-a calificat astazi dupa ce a trecut de americanca Bethanie Mattek-Sands in doua seturi, scor 6-0, 7-6.

Andrea Petkovic ocupa locul 107 WTA. Simona Halep are 7 victorii si o singura infrangere in fata lui Petkovic.

Ultima data, ele s-au intalnit la Fed Cup, in 2016, iar Simona a batut cu 6-4, 7-6, 6-4.

Singura victorie obtinuta de Petkovic a fost bifata in 2009, la chiar prima lor intalnire. Atunci, nemtoaica s-a impus cu 6-2, 7-6.