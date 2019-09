Declaratie curajoasa a lui Medvedev: "Nu imi pasa daca Federer sau Nadal joaca sau nu" Ce l-a determinat pe rus sa afirme asta

Daniil Medvedev a fost finalist la US Open, dar tenismenul rus nu se multumeste cu locul 2 in turneele Grand Slam. Medvedev tinteste castigarea primului sau Slam in 2020.

Unul dintre cei mai controversati jucatori de tenis de la aceasta editite de US Open, Daniil Medvedev, a uimit din nou cu o declaratie surprinzatoare.

"Ca sa fiu sincer, nu imi pasa daca ei (n.r. Federer, Nadal sau Djokovic) joaca sau nu. Eu vreau sa castig Grand Slam-uri. Daca se va intampla in meciuri cu ei, va fi cireasa de pe tort”, a declarat Medvedev.

Daniil Medvedev, pauza totala de o saptamana dupa US Open

"Nu am mai jucat tenis de o saptamana. Duminica trecuta a fost finala, iar azi (n.r. ieri) m-am antrenat pentru prima oara de la acea finala incoace. Dar am citit stirile si am urmarit multe clipuri despre tenis. Sotia mea si cu mine am stat trei zile in Muntenegru”, a relatat numarul 4 ATP.

Daniil Medvedev isi va relua activitatea de tenismen profesionist odata cu inceputul turneului ATP de la Sankt Petersburg, acolo unde el si Karen Khachanov sunt reprezentantii de cinste ai capilor de serie.