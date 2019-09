Daniil Medvedev nu a fost o revelatie, este o certitudine! A castigat turneul ATP de la Sankt Petersburg fara sa piarda set

Daniil Medvedev l-a invins in finala pe croatul Borna Coric in minimum de seturi, scor 6-3, 6-1. Aceasta victorie vine dupa ce Medvedev a castigat la Cincinnati si a ajuns in ultimul act la Washington, Montreal si New York.

Daniil Medvedev isi consolideaza locul 4 ATP

Pe Medvedev il separa in continuare aproximativ 2000 de puncte ATP de podiumul mondial, format din Novak Djokovic, Rafael Nadal si Roger Federer.

De mentionat asupra parcursului lui Medvedev de la St. Petersburg este ca numarul 4 ATP nu a pierdut niciun set de-a lungul intregii competitii.

Numele oponentilor invinsi de Daniil Medvedev in minimum de seturi la St. Petersburg: Evgeniy Donskoy (nr. 118 ATP), Andrey Rublev (nr. 38 ATP), Egor Gerasimov (nr. 119 ATP), Borna Coric (nr. 15 ATP).

What. A. Season. ????

Daniil does it again ????@DaniilMedwed wins his third #ATPTour title this season & becomes the first Russian since 2004 to win the @Formula_TX! pic.twitter.com/gpLB6gxh2j