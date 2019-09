"As vrea sa fiu antrenat de Sampras, Agassi ori Safin!" Medvedev, declaratie indrazneata! Rusul e finala turneului de la St. Peteresburg

Daniil Medvedev nu sta pe ganduri dupa US Open. Rusul a avut un parcurs senzational si la Sankt Petersburg, unde s-a calificat in finala fara sa piarda set.

Medvedev va juca in finala cu Borna Coric, din Croatia. In circuitul ATP, Coric si Medvedev s-au mai intalnit de 5 ori, dar scorul este indiscutabil favorabil croatului.

Finala turneului ATP de la Sankt Petersburg: Daniil Medvedev vs. Borna Coric (1-4 H2H)

Singura ocazie cand Medvedev a trecut de Coric in circuitul de seniori a fost anul trecut, la Wimbledon. De atunci, Borna a bifat 3 victorii succesive.

"Abia astept acest meci. Sa castig aceste meciuri dificile mi-a intarit increderea. Sunt foarte multumit ca am ajuns in finala si de cum am jucat pana acum. Am aratat cel mai bun tenis al meu de la Roland Garros incoace,” a declarat Daniil Medvedev in prefata finalei de duminica, de la ora 16:30.

Daniil Medvedev: "As vrea sa fiu antrenat de Sampras, Agassi ori Safin”



Intrebat care este legenda din tenis de care ar vrea sa fie antrenat, Daniil Medvedev a raspuns Sampras, Agassi ori Safin. "Intrebarea este prea grea, nu as fi capabil sa aleg intre ei. Dar ar fi nevoie sa se potriveasca cu mine"