"Aceasta victorie va ocupa un loc special in sufletul meu" | Pe cine va miza Florin Segarceanu in ziua decisiva a barajului cu Rusia 

Ana Bogdan considera meciul castigat azi drept cea mai pretioasa victorie a carierei de pana in prezent.

Romania si Rusia se afla la egalitate, 1-1 la sfarsitul primei zile competitionale in barajul pentru calificarea la turneul final al Cupei Federatiilor 2020. Ziua a inceput cu brio pentru echipa oaspetilor, care au trecut in avantaj multumita efortului consistent facut de Ekaterina Alexandrova la debutul sau in Fed Cup pentru Rusia impotriva Gabrielei Ruse, aflata de asemenea la primul meci pentru Romania in aceasta intrecere internationala.

Dupa infrangerea conturata in 64 de minute cu 1-6, 4-6 din primul meci, Romania a revenit cu sanse in configuratia generala a confruntarii datorita unui meci solid facut de Ana Bogdan, numar 90 WTA, care a trecut de mult-mai-bine-clasata Veronika Kudermetova (38 WTA), scor 6-3, 6-7, 6-1 dupa 2 ore si 14 minute de joc. La finalul zilei, Ana Bogdan s-a afisat increzatoare in sansele Romaniei de calificare si hotarata sa aduca un al doilea punct maine, dupa primul meci al zilei.

Ana Bogdan: "Aceasta victorie este cea mai importanta din cariera mea si va ocupa un loc special in sufletul meu"



"Atmosfera a fost incendiara. Ma bucur ca a fost atat de multa lume. Energia publicului si sustinerea lor m-au ajutat extrem de mult si m-au facut sa lupt efectiv pana la ultimul punct. Am crezut foarte mult in victorie si am luptat pentru fiecare minge. Publicul a fost extraordinar si tin sa le multumesc tare mult oamenilor, ca au avut atata energie. Imi doresc sa vina si maine, poate chiar mai multi, pentru ca maine va fi o zi decisiva. Avem foarte multa nevoie de sprijinul lor", a declarat Ana Bogdan dupa victoria cu 6-3, 6-7, 6-1 in fata Veronikai Kudermetova (38 WTA).

Ana Bogdan is overcome with emotion after winning in three sets on her #FedCup singles debut ???? ???????? Romania are back on level terms at 1-1 pic.twitter.com/AlheaYVwBY — Fed Cup (@FedCup) February 7, 2020

"Nu am avut timp sa vorbesc cu Gabriela, nici nu am apucat sa ne vedem, pentru ca eu imi incepusem deja incalzirea. Ma gandesc ca a avut emotii destul de mari si abia prin setul al doilea si-a revenit, incepand sa joace mai bine, dar cred ca a fost putin tarziu", a fost opinia Anei Bogdan despre meciul pierdut de Gabriela Ruse, 1-6, 4-6 cu Ekaterina Alexandrova (28 WTA).

"Cu siguranta aceasta victorie este pe primul loc (n.r. in topul victoriilor din cariera sa), pentru ca e pentru prima data cand joc pentru Romania in Fed Cup. Am avut emotii destul de mari, insa cred ca le-am gestionat bine. Va ramane un meci care va avea un loc special in sufletul meu", a mai afirmat Ana Bogdan (90 WTA). Intrebata daca va fi un avantaj pentru Ekaterina Alexandrova (n.r. adversara sa de maine) faptul ca a stat cu o ora mai putin pe teren azi, Ana Bogdan a replicat: "Nu stiu, in fiecare zi te simti altfel. Conteaza foarte mult ce recuperare facem fiecare, cum ne odihnim in noaptea dinaintea meciului. Eu chiar nu vreau sa ma gandesc la cat timp am stat pe teren, nici macar nu stiu cat am jucat, a contat foarte mult ca am castigat si asta trebuie sa ramana in mintea mea", a conchis Ana Bogdan.

Florin Segarceanu: "Sper ca Ana sa faca un meci bun maine, dupa care sa mai scoatem un punct; sa vedem de unde il scoatem!"



"Din punctul meu de vedere, ne-am indeplinit obiectivul pentru azi. E un punct la care speram, trebuie sa o felicit pe Ana, pentru ca a jucat foarte bine. Sa va spun sincer, eu am avut incredere, pentru ca am vazut-o inca de la antrenament si stiu ca are un potential foarte inalt. Ana a reusit sa se stapaneasca, n-am simtit emotii prea mari la ea, iar finalul meciului a fost foarte bun. Sunt foarte multumit cu acest 1-1 si ne deschide sperantele catre o victorie, de ce nu; trebuie sa gandim asa, sa ne jucam sansa, iar Clujul sa ne aduca inca o data noroc ca sa facem o mare surpriza", a declarat capitanul nejucator, Florin Segarceanu.

"E normal ca Gabriela sa fie dezamagita. N-as spune ca a jucat rau, sigur, s-au vazut emotiile, dar chiar si asa, la inceputul meciului toate game-urile au fost foarte apropiate. Primul set, 6-1 nu a aratat de fapt cursul jocului, iar in al doilea set a revenit, dar trebuie sa recunoastem ca a infruntat o adversara care trece printr-o perioada foarte buna, are un turneu castigat in acest an si s-a vazut diferenta de incredere in momentele importante", a mai spus Florin Segarceanu.

"Vom analiza putin in seara asta cine va juca maine, in functie de cum se simte fiecare jucatoare. In principiu, voi merge pe aceeasi varianta (n.r. cu Ana Bogdan si Gabriela Ruse in meciurile de simplu). Speram ca Ana sa se recupereze bine si sa faca un meci bun, dupa care sa mai scoatem un punct; sa vedem de unde il scoatem!" a concluzionat antrenorul echipei Romaniei de Fed Cup.