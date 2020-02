Simona Halep, AMENDATA DE WTA pentru un gest nesportiv: cat va trebui sa plateasca romanca 

Simona Halep nu a primit vesti bune din partea reprezentantilor WTA la incheierea Openului Australian.

Iesirea nervoasa a Simonei Halep de la finalul primului set pierdut in semifinala cu Garbine Muguruza nu a fost trecuta cu vederea de catre organizatorii Openului Australian.

Oficialii Slam-ului australian au actionat in conformitate cu regulamentul WTA si au sanctionat-o pe jucatoarea din Romania cu o amenda in vlaoare de 4081 de dolari, ca urmare a faptului ca Simona Halep si-a rupt racheta la nervi, lovind-o cu putere de suprafata de joc.

Reactia Simonei Halep n-a fost intamplatoare, campioana de la Wimbledon pierzand acel prim set in tiebreak dupa patru mingi de set ratate inaintea acestui moment. Halep a cedat in cele din urma partida in doua seturi, scor 6-7, 5-7 in fata Garbinei Muguruza, care a pierdut mai apoi in finala turneului cu americanca Sofia Kenin.

Peste aceasta amenda, Simona Halep a donat 20.000 de dolari pentru victimele incendiilor din Australia.